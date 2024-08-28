Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 327. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 43 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik dün gün boyunca devam eden hava saldırıları sonucu 43 sivilin şehit olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarının yol açtığı can kayıplarına dikkati çekti.

İsrail ordusunun Gazze vilayetinin farklı noktalarına düzenlediği 5 hava saldırısında 3'ü çocuk en az 18 sivilin şehit olduğu ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Basal, Gazze Şeridi'nin orta kesimine yönelik 4 hava saldırısında da 12 Filistinlinin şehit olduğu belirtti.

İsrail savaş uçaklarının güneydeki Han Yunus kentinde de 3 noktayı bombaladığına işaret eden Basal, bu hava saldırılarında en az 13 sivilin şehit olduğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli şehit oldu, 93 bin 534 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05:34 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda 7 Filistinlinin öldüğü, Tulkerim kentindeki hastanelerin kuşatma altına alındığı bildirildi.

02:05 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve saldırı düzenledi. Saldırı sonucu Filistinli gazeteci Muhammed Abd Rabbo şehit oldu. Abd Rabbo'nun naaşı, Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

01:58 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Gazze'de ateşkes çabalarını görüştü.

01:55 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskında 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 3'ünün yaralandığı bildirildi.

00:57 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik dün gün boyunca devam eden hava saldırıları sonucu 43 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 334 Filistinli öldü, 93 bin 356 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 333'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 696 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 640 Filistinli hayatını kaybetti.