Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'yi bombaladı: En az 14 Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 245. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRILARINDA EN AZ 14 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinli şehit oldu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusunun, Gazze kentinin Sura Mahallesi'ni bombalaması sonucu 2 Filistinli öldü.

Deyr el-Belah'ın Ebu Huli bölgesinde İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bombardıman sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Refah'ın batısında topçu atışı ve ateş açması sonucu da bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun sivil bir aracı hedef alması sonucu 2 kişi öldü ve yaralananlar oldu.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Zevayide beldesinde İsrail savaş uçaklarının saldırısında bir Filistinli öldü.

Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail savaş uçaklarının bombaladığı evde Meğari ailesinden 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail saldırısından kurtulabilen tek kişi Nebhan el-Meğari, ailesinin bir ay önce Refah'tan yakınlarının evine geldiğini, oruç tutmak üzere sahur yaptıkları sırada evin İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığını söyledi.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Megazi Kampı'nda Zaferan Camisi ile bir stadyumun çevresini hedef aldı.

Bureyc Mülteci Kampı ile Deyr el-Belah kentinin doğusunda ve Nusayrat Kampı'nın kuzeyinde İsrail ordusu Filistinlilerin evlerini bombaladı.

İsrail topçu birliklerinin saldırıları nedeniyle Bureyc Kampı'ndaki Ebu er-Rus Kavşağı çevresinde yangın çıktı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin Sabra Mahallesi'ndeki Selam Camisi yakınında bulunan Eşrem ailesine ait evi hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail ordusu Gazze kentinin birçok mahallesini topçu atışlarıyla, sahil kesimini de hücumbotlarıyla hedef aldı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu kente yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Fas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırıların etkilerinin üstesinden gelmesi için Filistin ekonomisine destek çağrısında bulundu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinli şehit oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırıları konusunda Washington yönetiminin endişelerini dikkate aldığını belirtti

06:42 Katar, Hamas'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması ve İsrail'le esir değişimine ilişkin son önerisi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

04:41 New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'deki Sde Teima adlı askeri gözaltı merkezinde alıkonulan binlerce Filistinlinin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını gösteren bulguları yayımladı.

01:42 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki çocukların 8 aydır devam eden İsrail saldırıları nedeniyle kabus yaşadığını belirtti.

01:40 İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta bölgelerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında en az 5 Filistinli şehit oldu.

00:33 Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi, Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okulun İsrail tarafından bombalanmasının ardından ölü ve yaralılarla doldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine karadan ve havadan düzenlediği saldırılarda 5 Filistinlinin şehit olduğu, 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

00:00 Hizbullah'ın, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona'da bir alışveriş merkezini (AVM) insansız hava aracıyla (İHA) vurduğu bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 645 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 528 Filistinli hayatını kaybetti.