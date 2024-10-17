Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 377. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DE BİR EVE DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRISINDA 5 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusuna ait savaş uçağının Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli şehit oldu, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, El-Hulu ailesine ait eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda evin tamamen yıkıldığı bildirilen açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, evin enkazından 5 kişinin cenazesini ve çok sayıda yaralıyı çıkardığı kaydedildi.

Görgü tanıkları da saldırıda aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin şehit olduğunu ve yaralandığını, sivil savunma ekiplerinin, evin enkazında kayıp olanları aramayı sürdürdüğünü aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 409 Filistinlinin şehit olduğu, 99 bin 153 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:20 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın gerçekleştirdikleri görüşmede THAAD füze sisteminin İsrail'e konuşlandırılması konusunu ele aldığı açıklandı. Austin'in "ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yinelediği" bildirildi.

06:00 İsrail ordusuna ait savaş uçağının Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli şehit oldu, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

05:34 Mısır ve Suudi Arabistan, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi ve Lübnan'da kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

01:22 Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda 200 bin Filistinlinin 12 gündür yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun yaşadığı belirtildi.

00:36 ABD, Gazze'deki İsrail askerlerinin düzenli biçimde sivilleri kalkan olarak kullandığına dair raporları "inanılmaz derecede rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

00:33 Cezayir, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri aç bırakmakla suçlayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) müdahale talebinde bulundu.

00:17 Kanada, İsrail'in soykırım işlediği Gazze Şeridi'nden kaçarak ülkeye gelenlere geçici maddi destek verileceğini duyurdu.

00:15 ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail'in Gazze'deki Filistinli mültecilerin çadırlarını bombaladığı görüntüler için "tarif edecek kelime bulamadığını" söyledi.

00:10 Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Gazze'de ateşkes sağlanması için yaklaşık son 4 haftadır hiçbir tarafla görüşme ya da temas yapılmadığını bildirdi.

00:00 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de, bir haftada yaklaşık 400 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 1500 kişinin yaralandığını belirtti.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 409 Filistinli şehit oldu, 99 bin 153 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 731 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 755 Filistinli hayatını kaybetti.