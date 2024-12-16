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Dünya

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 437 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki hava saldırıları sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti.

16 Aralık 2024 Pazartesi 06:47 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu
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İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 437. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HAVA SALDIRILARINDA 9 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Gazze'deki sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda enkaz altından 6 kişinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.

El Avde Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında da biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05:57 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ALBA-TCP Zirvesi'nin bir gün Filistin'de düzenleneceğini belirtti

05:00 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Balata Mülteci Kampı'na yönelik baskınında 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi

00:41 İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında 9 Filistinli öldü

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