Dünya

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Üç Filistinli şehit oldu

Ateşkesi hiçe sayan soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 3 Filistinli şehit oldu. İHA ile gerçekleştirilen saldırıda ise 3 kişi yaralandı.

27 Ocak 2026 Salı 11:27
Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Üç Filistinli şehit oldu
Soykırımcı İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ni hava saldırıları ve topçu atışlarıyla vurmayı sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki çeşitli bölgeleri bombaladı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar, kentin batısındaki saldırılarla eş zamanlı gerçekleşti.

İsrail topçu birlikleri, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nin doğu kesimlerindeki çeşitli noktaları bombaladı, askeri araçlar ve helikopterlerden de rastgele ateş açıldı.

Ayrıca İsrail'e ait helikopterlerden Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu bölgelerine doğru rastgele ateş açıldığı ifade edildi.

GAZZE'DE 3 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, ateşkesi ihlale devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İHA ile gerçekleştirilen saldırıda ise 3 kişi yaralandı.

