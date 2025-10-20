İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2025 Pazartesi / 28 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9649
  • EURO
    48,9411
  • ALTIN
    5865.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye saldırı... 2 Filistinli katledildi
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye saldırı... 2 Filistinli katledildi

Soykırımcı İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA20 Ekim 2025 Pazartesi 19:10 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye saldırı... 2 Filistinli katledildi
ABONE OL

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki Şaaf Mahallesi'ni bombaladı.

Soykırımcı İsrail ordusunun saldırısında 2 Filistinli öldü.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda 68 bin 216 Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazlası kişi yaralandı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde soykırımcı İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken soykırımcı İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Soykırımcı İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.