Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye saldırı... 2 Filistinli katledildi

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki Şaaf Mahallesi'ni bombaladı.
Soykırımcı İsrail ordusunun saldırısında 2 Filistinli öldü.
Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda 68 bin 216 Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazlası kişi yaralandı.
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde soykırımcı İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken soykırımcı İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.
Soykırımcı İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.