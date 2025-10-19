Soykırımcı İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze genelinde bir dizi saldırıya başladı.

Ordu kaynakları, bu süreçte Gazze'de İsrailli esirlerin tutulduğu tünellere de saldırı düzenlendiğini savundu.

Saldırıların Hamas'ın ateşkes ihlaline karşı düzenlendiği ileri sürüldü.

SOYKIRIMCI İSRAİL, HAMAS'IN ATEŞKESİ İHLAL ETTİĞİ BAHANESİYLE GAZZE'YE SALDIRILAR DÜZENLEDİ

Soykırımcı İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta soykırımcı İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede soykırımcı İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.

ATEŞKES SÜRESİNCE 46 KİŞİ KATLEDİLDİ

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılarda 46 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail askerlerinin, sivilleri kasten hedef aldığı, hareket serbestliği olan bölgelerde üzerlerine ateş açtığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesten bu yana soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılarda 46 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 132 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ölü ve yaralıların yarısının kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu kaydedilen açıklamada, ayrıca saldırılarda Filistinli Ebu Şaban ailesinin 7'si çocuk 2'si kadın olmak üzere 11 ferdinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Hamas bu saldırıları, "anlaşmayı başarısızlığa uğratma ve baltalama girişimi ile saldırganlık politikasının devamı" şeklinde nitelendirdi.

Açıklamada ayrıca soykırımcı İsrail ordusunun, "sarı hat" olarak bilinen çekilme hattı boyunca ateş açarak kontrol sağlamaya çalıştığı, kontrol bölgesinin Gazze Şeridi'nin güney, doğu ve kuzey kesimlerinden iç kesimlere doğru 600 ila 1500 metre arasında değiştiği kaydedildi.

Soykırımcı İsrail ordusunun, topçu atışlarıyla düzenlediği saldırılarla Filistinlilerin evlerine dönmelerini engellediği vurgulanan açıklamada, saldırılarda insansız hava araçları ve sivil görünümlü kamyonlara monte edilmiş gözetleme ekipmanları kullanıldığı ve kişilerin üzerine doğrudan ateş açıldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, soykırımcı İsrail'in, Gazze'de varılan ateşkesi 47 defa ihlal ettiği ve bu saldırılarda 38 Filistinlinin öldüğü, 143 kişinin yaralandığı bildirilmişti.