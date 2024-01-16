Soykırımcı İsrail'den Hamas itirafı: Yenilgiye uğramaktan çok uzaklar

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 102 gündür aralıksız devam ediyor.

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ ÜYESİ, HAMAS'IN YENİLGİYE UĞRAMAKTAN ÇOK UZAK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gideon Saar, Hamas'ın hâlâ ayakta ve yenilgiye uğramaktan çok uzak olduğunu belirtti.

Saar, İsrail ordu radyosunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ın yenilgiye uğramaktan çok uzak olduğunu söyleyen Saar, "Birileri, Gazze Şeridi'nde hâlâ ayaktayken Hamas yönetimine bir alternatifin ortaya çıkacağını düşünüyorsa, o zaman bu gerçekleşmeyecek." yorumunda bulundu.

Saar, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarda ortaya koyduğu Hamas'ın "ortadan kaldırılması", İsrailli esirlerin geri getirilmesi gibi hedeflere bağlı kalması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail yönetimi, Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan saldırılarda Hamas'ın "ortadan kaldırılması", İsrailli esirlerin geri getirilmesi gibi hedefler ortaya koymuştu.

Saldırıların üzerinden yaklaşık 3,5 ay geçse de İsrail'in bu hedeflere ulaşmasının zor olduğu yorumları yapılıyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 185 artarak 24 bin 285'e çıktı.

Tunus ile Çin, Gazze Şeridi'nde 3 ayı aşkın süredir devam eden savaşın bir an önce durdurulması için çağrıda bulundu.

İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan bir beldeye saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gideon Saar, Hamas'ın hâlâ ayakta ve yenilgiye uğramaktan çok uzak olduğunu belirtti.

Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) Genel Sekreteri Necati Ceylan ve Gazze Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Eşref Nasrullah, Gazze'de soykırımla suçlanan İsrail'e yaptırım bekliyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasını engelleyen İsrail'in Gazze'nin kuzeyine ilaç ve su pompalamak için gerekli yakıtın sevkiyatına da izin vermediğini duyurdu.

ABD'nin Columbus kentindeki Ohio Devlet Üniversitesinde Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Profesörü John Quigley, Güney Afrika Cumhuriyeti'nın İsrail'e karşı, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı soykırım davasında tedbir kararına hükmedilmesinin muhtemel olduğunu, bununla da İsrail'e verilen askeri ve siyasi desteğin azalabileceğini belirtti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenleyerek 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda bir askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

04:04 Mısır Gazeteciler Sendikası, başkent Kahire'de, İsrail'in 100 günü aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi ile dayanışma gösterisi düzenledi.

02:48 İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin Yönetimi'nin bir "düşman" olduğunu ve onunla iş yapılmaması gerektiğini savunarak, Batı Şeria'dan işçi getirilmesine şiddetle karşı çıktığını söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 24 bin 100 Filistinli öldürüldü, 60 bin 834 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.