Soykırımcı İsrail'den hastane aldatmacası! Hamas'tan sert tepki

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 449. gününde sürüyor.

HAMAS, İSRAİL'İN, KEMAL ADVAN HASTANESİ'NDE ASKERİ VARLIK OLDUĞUNA İLİŞKİN İDDİALARINI YALANLADI

Hamas, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde askeri personel veya savaşçıların bulunduğuna ilişkin iddialarını kesin olarak reddetti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İster Kassam Tugayları'ndan ister başka bir gruptan olsun, hastanede herhangi bir askeri varlığın veya direniş üyesinin varlığını kesin olarak reddediyoruz. Hastane herkese ve hastaneyi iyi tanıyan Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara açıktı." denildi.

Açıklamada, İsrail'in hastaneyle ilgili "yalanlarının", imha ve zorla yerinden etme planının uygulanmasında İsrail ordusunun bugün hastanenin tüm bölümlerini boşaltıp yakarak işlediği "iğrenç suçu" meşrulaştırmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Hamas'ın açıklamasında, İsrail'in yalan söylemesi ve aldatmacasının yeni olmadığı, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi de dahil olmak üzere İsrail'in Gazze Şeridi'nde yıktığı hastanelere yönelik aynı iddiaları öne sürdüğü ve uluslararası raporlar ve araştırmaların İsrail'in iddialarının yanlışlığını kanıtladığı belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM), İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ni tahrip etmesini kınaması ve tam teşekküllü bir soykırım ve yerinden edilme planına maruz kalan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işlediği suçun boyutunu araştırmak üzere bir BM soruşturma komitesi kurması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeydeki tüm sağlık tesislerini yok etmesinin ardından Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere tıbbi hizmet sağlanması için çalışma yapılması çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu bugün, kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak, baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesinin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 436 Filistinli şehit oldu, 108 bin 38 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:52 İsrail'in saldırılarına uğrayan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tek sağlık merkezi Kemal Advan Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasını görgü tanıkları anlattı. Filistinli doktor Şuruk er-Rantisi, İsrail'in saldırısıyla hastanede yangın çıktığına dikkati çekerek, "İsrail ordusu hastaneyi kuşatması sonrasında arşiv bölümünü yaktığında şaşırdık. Sonrasında yangın diğer bölümlere yayıldı." ifadelerini kullandı. Rantisi, "Erkekleri kadınlardan ayırdılar, sonra bizi gruplara ayırarak kıyafetlerimizi çıkarmaya zorladılar. Elbiselerini çıkarmayı reddedenleri dövdüler ve cep telefonlarına el koydular." dedi.

02:21 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kemal Advan Hastanesine yapılan baskının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki son büyük sağlık tesisini hizmet dışı bıraktığını bildirdi.

01:00 Hamas, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde askeri personel veya savaşçıların bulunduğuna ilişkin iddialarını kesin olarak reddetti.

00:50 Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni yaktığını, bunun sonucunda hastanenin hizmet dışı bırakıldığını, sağlık ekiplerinin ve yaralıların bilinmeyen bir yere götürüldüğünü duyurdu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 338 Filistinli öldü, 107 bin 764 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 822 Filistinli hayatını kaybetti.