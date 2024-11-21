Soykırımcı İsrail'den Gazze'de iki katliam birden! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 412. gününde sürüyor.

İSRAİL GAZZE'NİN GÜNEYİNDE SIĞINMACILARIN KALDIĞI ÇADIRI BOMBALADI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sığınmacıların kaldığı bir çadıra düzenlediği saldırıda 6 kişinin şehit olduğu bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde sığınmacıların barındığı bir çadırı bombaladı.

El-Mehmum ailesinin sığındığı çadırı hedef alan saldırıda 6 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İSRAİL GAZZE'NİN KUZEYİNDE 6 KATLI BİNAYI HEDEF ALDI

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 6 katlı bir binayı hedef alan saldırısında 12 kişinin şehit olduğu bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir binayı bombaladı. İsrail ordusunun hedef aldığı El-Aruki ailesine ait 6 katlı bina yıkıldı.

Saldırıda 12 kişi şehit oldu. Yaşamını yitirenlerin naaşları ile yaralananlar kentteki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

Görgü tanıkları da bombardımanda çok sayıda kişinin yaralandığını ve yıkılan binanın enkazı altında kurtarılmayı bekleyen çok sayıda kişinin olduğunu aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 43 bin 985 Filistinli şehit oldu, 104 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:19 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Orta Doğu'daki barış, Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi ve Venezuela'daki siyasi çözüm konularını görüştü.

04:36 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sığınmacıların kaldığı bir çadıra düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü bildirildi.

03:57 İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 6 katlı bir binayı hedef alan saldırısında 12 kişinin öldüğü bildirildi.

03:45 Hamas'ın siyasi büro üyesi Halil el-Hayye, Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması teklifini, bu komitenin tamamen yerel olması şartıyla kabul ettiklerini söyledi.

02:46 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Gazze başta olmak üzere Filistin'deki durum, mağdurların çoğunluğunu çocukların oluşturduğu trajediyi gösteriyor." dedi.

02:23 Filistin, ABD'nin 4. kez Gazze'de acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısını veto etmesini kınadı.

00:34 Hamas, ABD'nin 4. kez Gazze'de acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısını veto etmesini, "soykırıma devam edilmesi için teşvik eden agresif bir tutum" şeklinde değerlendirdi.

00:23 İsrail'de görevden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde insani yardım dağıtmak için özel şirketleri kullanma planının, "İsrail askerlerinin bedelini canlarıyla ödeyeceği bir askeri yönetim" anlamına geldiğini söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in söz konusu tarihten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 43 bin 972 Filistinli öldü, 104 bin 8 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 377'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 800 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.