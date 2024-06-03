Soykırımcı İsrail'den iki mülteci kampına saldırı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 241. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSUNUN, GAZZE'NİN ORTA KESİMLERİNE YÖNELİK SALDIRISINDA 10 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda 2 evi bombaladı.

Hayatını kaybeden 6 Filistinlinin cenazesi ve yaralılar Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü, İsrail'in bombaladığı evin enkazı altında kalanları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

İsrail ordusunun Bureyc'te "Akl" ailesine ait evi hedef alan saldırısında 6 kadın ve çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Nusayrat'taki Yirminci Cadde'de "Ebu Nar" ailesine ait evi hedef alması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusunun Musbih bölgesine düzenlediği saldırıda yaralananlar kentteki Avrupa Hastanesine ulaştırıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti.

02:27 İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimlerine yönelik saldırısında 10 Filistinli öldü

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