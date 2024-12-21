İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 442. gününde sürüyor.

İSRAİL ASKERLERİ, GAZZE'DE SİVİLLERİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA "TERÖRİST" DİYE DUYURDUKLARINI İTİRAF ETTİ

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri öldürdükten sonra "teröristler" diye duyurduklarını itiraf etti.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri öldüren İsrail ordusundaki askerlerin itiraflarına yer verildi.

Habere göre İsrail askerleri, "Gazze Şeridi'nde teröristlerin evleri veya düşmanların toplanma alanı olarak belirlenen binalar bombalanarak yerle bir edildikten sonra dahi hedefler listesinden çıkarılmadı. Bu nedenle oralara giren sivillerin hayatı tehdit altındaydı." dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki hedefler listesini düzenli olarak güncellemediğini aktaran askerler, itiraflarını şöyle sürdürdü:

"Sahadaki askerlere de artık silahlı kişilerin kullanamadığı binalara ilişkin bilgi verilmiyor. Bu nedenle de savaşçı olmadığı halde buralara giren her şahıs İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalır, öldürüldükten sonra da terörist olarak sınıflandırılırdı."

- "NETZARİM KORİDORU'NDAKİ BİR BİNAYA GİREN HER İNSANIN VURULACAĞI" TALİMATI

Gazze'de görev yapan ancak adını açıklamak istemeyen üst düzey bir subay, "Ordu talimatlarına göre, aktif hedef olarak gösterilen bir bina her zaman aktif hedef olarak kalacak, içindeki silahlı kişi 6 ay önce öldürülmüş dahi olsa." ifadelerini kullandı.

Hedef olarak belirlenen bazı binalarda aniden hayatın normale döndüğünü görmelerinin ardından buralara giren her şahsı vurma yönünde yeni karar alındığını aktaran subay, Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'na ilişkin ordu talimatlarının ise "kimliği fark etmeksizin koridordaki bir binaya giren her insanın vurulacağı" yönde olduğunu belirtti.

- "ÖLDÜRME YETKİSİ, KESKİN NİŞANCININ GÖRME MENZİLİNE KADAR UZANIR"

Gazze'ye karadan giren 252. Tümeninde görev yapan diğer bir subay da Gazze'de sivilleri öldürme itiraflarını şu sözlerle dillendirdi:

"Tümenin öldürme yetkisi, keskin nişancının görme menziline kadar uzanır. Orada sivilleri öldürüyoruz ve terörist sayılıyorlar. İsrail ordu sözcüsünün öldürülenlerle ilgili açıklamaları, askeri birlikler arasında rekabete dönüşmüştü. Öyle ki 99. Tümen 150 kişiyi öldürmüşse, diğer tümen 200 kişiyi öldürme hedefi koyuyordu."

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten beri devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısının 45 bini aştığı vurgulanan Haaretz gazetesinin haberinde, "Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, öldürülen silahlı kişiler ile sivilleri ayırmadığı gibi sadece hastanelere ulaşan can kayıplarını duyurmakla yetiniyor. Bu nedenle de can kayıplarıyla ilgili gerçek rakam çok daha fazladır. Öyle ki enkazlar altından çıkarılamayan 10 binden fazla kişi var." denildi.

İsrail makamlarının Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara şüpheyle yaklaştığı ancak Tel Aviv'in Gazze'de öldürülen Filistinli sivillerle ilgili herhangi bir detay paylaşmadığının vurgulandığı haberde, "İsrail ordusu, Gazze'de öldürülenlerden 14 bininin silahlı kişiler olduğunu tahmin ederken, 3 bin kişinin silahlı olduğuna kesin gözle bakıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyinde "güvenli" diye ilan ettiği el-Mevasi bölgesini ağır bombardımana tuttuğu aktarılan haberde, ordunun yüzbinlerce yerinden edilmiş siviller için çadır kente dönüşen bölgeleri bombalamaktan çekinmediği ve buralara yönelik son günlerde düzenlenen saldırılarda onlarca sivilin öldüğü kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

07:07 Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinde yer alan Evanjelist Luther Kilisesinin Papazı Munther Isaac, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bitene kadar Gazze'nin gündemde tutulması gerektiğini ifade etti.

06:00 Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'deki soykırımına son verilmesi talebiyle ellerinde meşalelerle gösteri düzenledi.

02:00 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, üyelerinden birinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda öldürdüğü İsrail keskin nişancısının elbisesini giyerek kendisini İsrail askerlerinin arasında patlattığını duyurdu.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri öldürdükten sonra "teröristler" diye duyurduklarını itiraf etti.

00:00 İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Nezle bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 206 Filistinli şehit oldu, 107 bin 512 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 822 Filistinli hayatını kaybetti.