Soykırımcı İsrail'den insanlık dışı kuşatma! İlaç ve gıda stokları tamamen tükendi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 383. gününde sürüyor.

GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ EL-AVDE HASTANESİNDE İLAÇ VE GIDA STOKLARI TAMAMEN TÜKENDİ

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Avde Hastanesinde, İsrail'in uyguladığı kuşatma ve yakıtın neredeyse tükenme noktasına gelmesi nedeniyle ilaç ve gıda stoklarının tamamen tükendiği, bunun da yaklaşmakta olan bir insani felaketin habercisi olduğu bildirildi.

Hastane Müdürü Muhammed Saliha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanedeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Saliha, İsrail'in 21 Ekim'de hastaneyi abluka altına alması nedeniyle tam bir kuşatma altında yaşadıklarını, hastanedeki sağlık personeli ve hastaların hareket edemediğini ve dışarıdan destek alamadıklarını ifade etti.

Saliha, "Hayati önem taşıyan bölümleri çalıştırmak için gereken yakıtın neredeyse tükenmesinin yanı sıra ilaç ve gıda stoklarının tamamen tükenmesi nedeniyle hastane ciddi bir tıbbi ve gıda malzemesi sıkıntısı çekiyor. Bu da ihtiyaçların acilen girdirilmemesi halinde gelecek günlerde gerçek bir felaketin habercisidir." diye konuştu.

Hastanenin çevresinin sürekli hedef alındığını, bunun da yaralıların oraya ulaşmasını ya da herhangi birinin çıkmasını imkansız hale getirdiğini aktaran Saliha, hastanedeki bölümlerin, yeni doğum yapmış ve doğum sonrası bakıma ihtiyaç duyan kadınların yanı sıra, acil tıbbi takibe ihtiyaç duyan hastalarla dolu olduğunu, hepsinin hastanenin içinde sıkışıp kaldığını ve hiçbir şekilde oradan çıkamadığını dile getirdi.

Müdür Saliha, İsrail ordusunun hastane çevresini sürekli hedef alması, bombalaması ve ateş açması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki durumu "felaket" olarak nitelendirdi.

Saliha, uluslararası kuruluşlara bu katliam ve soykırım suçlarının durdurulması, hastaneye ilaç, tıbbi malzeme ve yiyecek ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Yahudi asıllı Arjantinli ünlü aktör Norman Briski, ülkede düzenlenen Martin Fierro Film Ödülleri gecesindeki konuşmasında, "Gazze asla yenilmeyecek." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kasabasında bir evi bombalaması sonucu 2 Filistinli kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Avde Hastanesinde, İsrail'in uyguladığı kuşatma ve yakıtın neredeyse tükenme noktasına gelmesi nedeniyle ilaç ve gıda stoklarının tamamen tükendiği, bunun da yaklaşmakta olan bir insani felaketin habercisi olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ve batısındaki saldırılarında 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, yakınları Gazze'de bulunan Filistinli İngiltere vatandaşı ailelerle bir araya geldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 18 gündür ardı ardına katliam gerçekleştirerek bölgede yaşayan Filistinlileri göçe zorluyor.