Soykırımcı İsrail'den insanlık dışı tehdit! ''Daha fazla Filistinli ölür''

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 460. gününde sürüyor.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN, ESİRLER ÜLKELERİNE DÖNENE KADAR GAZZE'DE SALDIRILARIN SÜRECEĞİ TEHDİDİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrailli esirler ülkelerine dönene kadar Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Halevi, Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, 162. Tümen Komutanı Tuğgeneral Itzik Cohen ve Gazze Şeridi'ndeki komutanlarla Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da durum değerlendirmesi yaptı.

Halevi, "Durmayacağız, Hamas'ı, kaçırılanların tamamının geri verilmesi gerektiğini anlayacak noktaya getireceğiz." ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Halevi, Hamas İsrailli esirleri serbest bırakmazsa daha fazla Filistinlinin tutuklanacağı ve öleceği tehdidinde bulundu.

İsrail hapishanelerinde 10 bin 300'den fazla Filistinli bulunurken, Gazze Şeridi'nde 100 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor. Hamas, İsrail'in rastgele saldırılarında onlarca esirin öldüğünü duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 bin 800'den fazlası çocuk, yaklaşık 12 bin 300'ü kadın olmak üzere 45 bin 885 Filistinli öldü, 109 bin 196 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04:55 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

03:58 İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinlilerin sayısının 4'e çıktığı bildirildi.

03:10 İngiltere, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama kararının yürürlüğe girmemesi gerektiğini belirterek, Ajansın çalışmalarının yerinin doldurulamayacağını bildirdi.

02:11 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrailli esirler ülkelerine dönene kadar Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 885 Filistinli şehit oldu, 109 bin 196 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 835 Filistinli hayatını kaybetti.