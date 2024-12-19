Soykırımcı İsrail'den kan donduran Netzarim Koridoru itirafı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 440. gününde sürüyor.

İSRAİL ASKERLERİ, GAZZE'DE NETZARİM KORİDORU'NA YAKLAŞAN ÇOCUKLARI DAHİ ÖLDÜRDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİ

Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndaki İsrail askerleri, bölgede sivil ayrımı gözetilmeksizin herkesin hedef alındığını ve çocuk dahi olsalar ölen her Filistinlinin "terörist" olarak kayıtlara geçirildiğini itiraf etti.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparan, İsrail sınırından Akdeniz kıyısına kadar uzanan 7 kilometre genişliğindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yaşayan bütün Filistinlileri bölgeden zorla göç ettirdi. İsrail, 7 Ekim 2023 sonrası oluşturduğu koridorda, askeri yollar ve mevziler inşa etmek için bölge sakinlerinin evlerini yıktı.

Haaretz gazetesine göre, İsrail ordusunun komuta kademesi Netzarim Koridoru'nda oluşturulan "ölüm bölgesinin" varlığını inkar etse de İsrail askerlerinin anlattıkları, bölgeye yaklaşan her Filistinlinin "terörist sayılarak" öldürüldüğünü ortaya koydu.

Haaretz'e konuşan İsrail ordusunun 252. Tümeni'nde görevli bir komutan, "Sahadaki kuvvetler buraya 'ceset hattı' diyor." ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çatışmalardan sonra cesetler toplanmıyor, bu da onları yemeye gelen köpek sürülerini cezbediyor. Gazze'de insanlar, bu köpekleri gördüğünüz yerlere yaklaşmamanız gerektiğini bilir."

Aynı tümende görev yapan kıdemli İsrail subayı, "Tümen komutanı bu bölgeyi 'ölüm bölgesi' olarak belirledi. Giren herkes vuruluyor." dedi.

İsrail ordusundan kısa süre önce terhis olan 252. Tümen subaylarından bir diğeri ise Netzatim Koridoru'ndaki "ölüm bölgesinin" keskin nişancının atış yapabildiği yere kadar uzandığını vurguladı.

"Orada sivilleri öldürüyoruz ve onlar da terörist olarak sayılıyor." ifadesini kullanan İsrailli subay, "İsrail ordu sözcüsünün kayıp sayılarıyla ilgili açıklamaları, bunu birimler arasında bir rekabete dönüştürdü. Eğer 99. Tümen 150 (kişiyi) öldürürse, bir sonraki birim 200'ü hedefliyor." dedi.

Kısa bir süre önce Netzarim Koridoru'ndan dönen bir kıdemli yedek komutan, İsrail ordusunu, "dünyanın en ahlaklı ordusu" olarak adlandırmanın, Gazze'de "ne yaptığını çok iyi bilen" İsrail askerlerini temize çıkartmaktan başka bir şey olmadığını kaydetti.

- "NETZARİM KORİDORU'NA GİREN HERKESİN KAFASINA BİR KURŞUN SIKILIYOR"

252. Tümen'de görev alan bir asker, "Emir açıktı. Köprüyü geçip (Netzarim) koridora giren herkesin kafasına bir kurşun sıkılıyor." ifadelerini kullandı.

Askerlerin güneyden yaklaşan bir kişiyi fark etmeleri üzerine büyük bir saldırıymış gibi yoğun ateş açtıklarını aktaran asker, "Yaklaşık bir veya iki dakika boyunca cesede ateş etmeye devam ettik. Etrafımdaki insanlar ateş ediyor ve gülüyorlardı." dedi.

Öldürdükleri kişinin 16 yaşlarında bir çocuk olduğunu söyleyen asker, sonrasında ise bu kişinin Hamas üyesi değil, sadece bir sivil olduğunun öğrenildiğini dile getirdi.

İsrail askeri, aynı akşam tabur komutanlarının "bir teröristi öldürdükleri" iddiasıyla kendilerini tebrik ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Komutan, 'Hattı geçen herkes teröristtir, istisna yok, sivil yok. Herkes teröristtir.' dedi. Bu beni derinden rahatsız etti. Bunun için mi evimden çıkıp fare dolu bir binada uyumaya gittim? Silahsız insanları vurmak için mi?"

252. Tümen'deki bir subay da İsrail ordusunun "200'den fazla Hamas üyesinin öldürüldüğünü duyurduğunu ancak sadece 10 tanesinin Hamas üyesi olduğunun doğrulandığını" söyledi.

Başka bir asker ise dört silahsız kişinin normal şekilde yürüdüğünü, insansız hava aracı tarafından fark edilmelerinin ardından bir tankın makineli tüfeğiyle ateş açması sonucu üçünün hayatını kaybettiğini kaydetti.

Dördüncü kişinin ise giysilerinin çıkartılıp bir kafese konduğunu ve oradan geçen askerlerin ise bu kişiye tükürdüğünü anlatan asker, "Bu iğrençti. Sonunda bir asker gelip kafasına silah dayayarak onu sorguladı ve serbest bıraktı. Bu kişi sadece Gazze'nin kuzeyindeki amcalarına ulaşmaya çalışıyordu." diye konuştu.

99. Tümen'de görevli bir asker de iki çocuklu bir yetişkinin "yasak hattı" geçtikleri iddiasıyla silahsız olmalarına rağmen bir savaş helikopterinin onlara füzeyle saldırdığını anlattı. Asker, "Çocuklara füze atmanın meşru olduğunu kim düşünüyor? Ve bir helikopterle? Bu tam bir kötülük." ifadelerini kullandı.

- İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE "STANDART ASKERİ PROTOKOLLER" DIŞINDA HAREKET EDİYOR

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail askerlerinin tanıklıklarının, ordu komutanlarına "benzeri görülmemiş yetkiler" verildiğini gözler önüne serdiği vurgulanırken, ordunun çok sayıda yerde saldırıları gerçekleştirmesinin, tümen komutanlarının yetkilerinin ciddi anlamda genişletilmesine sebep olduğu öne sürüldü.

Haberde, bazı kaynakların, İsrail ordusundaki birimlerin "standart askeri protokollerle sınırlandırılmamış bağımsız milisler" gibi hareket ettiğini belirttiği kaydedildi.

Haaretz'e konuşan 252. Tümen'den kıdemli bir subay ise "Tümen komutanları, artık çatışma bölgelerinde neredeyse sınırsız ateş gücü yetkisine sahip." diyerek, "Bir tabur komutanı insansız hava araçlarıyla saldırı emri verebilir ve bir tümen komutanı (saldırı) başlatabilir." ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu söyledi.

05:52 Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndaki İsrail askerleri, bölgede sivil ayrımı gözetilmeksizin herkesin hedef alındığını ve çocuk dahi olsalar ölen her Filistinlinin "terörist" olarak kayıtlara geçirildiğini itiraf etti.

02:19 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iki eve düzenlediği hava saldırısında 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

01:00 Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli direnişçilerin operasyonlarının İsrail'in ilhak planlarına yanıt çerçevesinde gerçekleştiğini açıkladı.

00:50 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 1-16 Aralık tarihlerinde, Gazze'ye yönelik 339 yardım girişiminin üçte birinden azına geçit verdiğini bildirdi.

00:15 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin bazıları, Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç olduğunun altını çizerken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve şiddet faaliyetlerine karşı uyarı yaptı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 55 bin 28 Filistinli şehit oldu, 106 bin 962 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 811 Filistinli hayatını kaybetti.