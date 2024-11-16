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Dünya

Soykırımcı İsrail'den kasıtlı katliam! 2 görevliyi doğrudan hedef aldı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Burc Rahal ve Kefr Tibnit bölgelerine düzenlediği saldırıda 2 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

AA16 Kasım 2024 Cumartesi 15:35 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den kasıtlı katliam! 2 görevliyi doğrudan hedef aldı
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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, sağlık görevlilerini ülkenin güneyinde arama kurtarma çalışmaları sırasında doğrudan hedef aldı.

Sur kentine bağlı Burc Rahal'de İslami Çağrı Keşşafe Derneğine bağlı bir sağlık görevlisi, bir yaralıya müdahalesi sırasında İsrail tarafından doğrudan hedef alınarak öldürüldü.

Nebatiye'ye bağlı Kefr Tibnit'te gerçekleştirilen bir kurtarma operasyonu sırasında da İslami Sağlık Kurumuna bağlı sağlık ekipleri İsrail saldırısının hedefi oldu. Saldırıda bir sağlık görevlisi hayatını kaybetti, 4 sağlık görevlisi yaralandı. Ekipte yer alan 2 sağlık görevlisine ise hala ulaşılamadı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, arama kurtarma çalışmaları sırasında sağlık görevlilerinin hedef alınmasını kınadı ve uluslararası topluma İsrail'in uluslararası insancıl hukuka yönelik ihlallerine karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 208 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini, 311 sağlık çalışanının ise yaralandığını duyurmuştu.

  • İsrail ordusu
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