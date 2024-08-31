Soykırımcı İsrail'den kasıtlı savaş suçu! Gazze'de yardım malzemesi taşıyan aracı vurdular

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 330. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL GAZZE'DE YARDIM MALZEMESİ TAŞIYAN ARACI VURDU: ŞEHİTLER VAR

Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü (Anera), Gazze'deki hastaneye yardım malzemesi taşıyan araçlarının İsrail ordusunun saldırısına uğradığını ve 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Anera'dan yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ve bu tür saldırıların bölgedeki yardım çalışmalarını sekteye uğrattığı kaydedildi.

Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'ndan ayrılan Anera'nın yardım konvoyunun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hastaneye yakıt ve gıda taşıdığı belirtilen açıklamada, konvoyun İsrailli yetkililerle daha önceden olduğu gibi koordine edildiği vurgulandı.

Açıklamada, yol güvenliğiyle ilgili olarak konvoya katılan yerel halktan silahsız 4 Filistinlinin İsrail tarafından gerekçe gösterildiği ve konvoya önceden uyarı olmaksızın saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yardım örgütünün başkanı Sean Carroll, saldırıda söz konusu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yaralandığını kaydederek, "Bu çalışmalar, insanların hayatlarına mal olmamalı." ifadesini kullandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Filistinli kuruluşlar, İsrail yargısının, Gazzeli esirlerin zorla kaybedilmesi suçunu pekiştirdiğini belirtti.

04:12 Hamas, İsrail ordusunun, Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü'nün (Anera) Gazze'deki hastaneye yardım malzemesi taşıyan araçlarına düzenlediği saldırının kasıtlı bir savaş suçu olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, daha önce tahliye kararıyla yerinden ettiği Filistinli sivillerin ve yardım kuruluşlarının Han Yunus bölgesine dönmesine izin vereceği bilgisini paylaşırken, bu konuda bir tarih belirtmedi.

00:49 İngiltere'nin başkenti Londra'daki St. Thomas Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları, İsrail'in gözaltındaki Filistinli meslektaşlarına uyguladığı kötü muamele ve işkenceyi protesto etti.

00:30 İsrail'de Esir ve Kayıp Aileler Forumu üyeleri dün kabine toplantısından sızan iddialara yanıt olarak yaptıkları açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Philadelphia Koridoru karşılığında esirlerin hayatından vazgeçtiğini kamuoyuna açıklamasını talep etti.

00:15 ABD merkezli haber sitesi Axios'un ABD ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, bu hafta gerçekleşen müzakerelerin odak noktasının esir takası olduğu ve anlaşmanın sağlanması durumunda ilk aşamada 33 esir ile yüzlerce Filistinli mahkumun takas edileceği aktarıldı.

00:10 Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü (Anera), Gazze'deki hastaneye yardım malzemesi taşıyan araçlarının İsrail ordusunun saldırısına uğradığını ve 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 602 Filistinli öldü, 93 bin 855 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 703 askerinin öldüğünü, 4 bin 393 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 670 Filistinli hayatını kaybetti.