Soykırımcı İsrail'den korkunç şantaj! ''Hamas rehineleri geri vermezse...''

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 410. gününde sürüyor.

İSRAİL MALİYE BAKANI SMOTRİCH: REHİNELERİ GERİ GETİRMEK İÇİN GAZZE'NİN KUZEYİNİ TAMAMEN İŞGAL ETMELİYİZ

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisi'nin toplantısında Filistin ile ilgili şoke eden ifadeler kullandı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas'ı İsrailli esirleri serbest bırakmaya zorlamak için Gazze'nin kuzeyinin tamamen işgal edilmesi gerektiğini savunan Smotrich, "Rehineleri geri getirmek için Gazze'nin kuzeyini tamamen işgal etmeliyiz. Hamas'a, rehineleri geri vermezlerse sonsuza dek orada kalacağımızı ve bunun Gazze'nin üçte birine mal olacağını söylemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"HAMAS İLE ANLAŞMA YENİLGİ ANLAMINA GELİR"

Hamas'a karşı mücadelenin sürmesi gerektiğini söyleyen Smotrich, "Savaşı sona erdirmek için Hamas ile bir anlaşmaya varmak teslim olmak ve yenilgi anlamına gelir" şeklinde konuştu. "Hamas ortadan kaldırılıncaya ve teslim olacağı bir anlaşmaya varılıncaya kadar devam edeceğiz" diyen Smotrich, "Düşmanlarımız yok edilene ve İsrail devletinin güvenliği tamamen sağlanana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:41 Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, rehineleri geri getirmek için "Gazze'nin kuzeyinin tamamen işgal edilmesi gerektiğini" belirterek, "Hamas'a, rehineleri geri vermezlerse sonsuza dek orada kalacağımızı ve bunun Gazze'nin topraklarının üçte birine mal olacağını söylemeliyiz" dedi.

04:34 Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Gazze Şeridi'ndeki insani krize işaret ederek, "Bugünlerde yaşadığımız ve bizi derinden etkileyen vahim insani kriz, milyonlarca insanı savaşın sonuçlarıyla yüz yüze bırakıyor." dedi.

03:00 Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, Filistin meselesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) görevlerini etkin bir şekilde yerine getiremediğini ve uluslararası toplumun beklentilerine yanıt veremediğini söyledi.

02:00 Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Joonkook Hwang, Batı Şeria'daki durumun oldukça endişe verici olduğunu ve İsrail'in BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararında öngörüldüğü üzere tüm "yerleşim faaliyetlerini" derhal durdurması gerektiğini söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 799 Filistinli şehit oldu, 103 bin 601 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 373'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 794 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 783 Filistinli hayatını kaybetti.