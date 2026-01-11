Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı... 1 saat içinde 10 kez vurdular

Lübnan resmi haber ajansı NNA, soykırımcı İsrail saldırılarının ağırlıklı olarak ülkenin güneyinde Nebatiye çevresine gerçekleştirildiğini aktardı.

Ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdüren soykırımcı İsrail savaş uçaklarının Tuffah beldesinin kuzey kesimlerinde kalan El-Bureyc bölgesini çok sayıda hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Nebatiye'nin kuzeyindeki Cezzin bölgesine de hava saldırıları düzenlerken Sayda yakınlarındaki Tebna'ya atılan bir füzenin ise patlamadığı kaydedildi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Soykırımcı İsrail ordusundan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın silah depolama amacıyla kullandığı tünellerin hedef alındığı ileri sürüldü.

Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiği için saldırıların gerçekleştirildiği savunulan açıklamada, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yeni bir sadırı uyarısı yayımladı.

Sözcü, Keferhatta beldesinde bir binanın işaretlendiği paylaşımda, bölgeye kısa bir süre içerisinde saldırı düzenleneceği tehdidinde bulunarak ,buradan en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini kaydetti.

ATEŞKESE RAĞMEN SOYKIRIMCI İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

Soykırımcı İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile soykırımcı İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen soykırımcı İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

Soykırımcı İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden soykırımcı İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.