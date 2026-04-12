12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 Kızılhaç görevlisi yaralandı

Soykırımcı İsrail ordusuna ait insansız hava aracı, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de saldırı bölgesine giden Lübnan Kızılhaçı ekibini hedef aldı. Saldırıda 2 Kızılhaç görevlisi yaralanırken, soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü operasyonlarda can kaybı 2 bin 55'e yükseldi.

AA12 Nisan 2026 Pazar 21:24
Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılar, bu kez insani yardım ekiplerini hedef aldı. Nebatiye'ye bağlı Beyt Yahun beldesinde bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen saldırının ardından bölgeye giden Lübnan Kızılhaçı ekibi, soykırımcı İsrail'e ait insansız hava aracının saldırısına uğradı ve 2 görevli yaralandı.

İSRAİL İHA'SI KIZILAY EKİBİNİ HEDEF ALDI

Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye şehrine bağlı Beyt Yahun beldesinde Hizbullah'a ait El-Amana akaryakıt istasyonunu hedef aldı.

Soykırımcı İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, saldırı düzenlenen bölgeye giden ekipleri de hedef alması sonucu 2 Lübnan Kızılhaçı görevlisi yaralandı.

Soykırımcı İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan soykırımcı İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 55 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

