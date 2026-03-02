ABD ile İsrail'in ortak saldırısında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı füze ve roket saldırısında bulunarak İran'ın misillemelerine katıldı.

İsrail ordusu Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Milo, "Hizbullah, Lübnan Devleti yerine İran rejimini tercih etti ve vatandaşlarımıza saldırı düzenledi. Biz, buna hazırlıklıydık ve onlar bunun bedelini ağır ödeyecekler." ifadelerini kullandı.

Beyrut ve Lübnan'ın güneyine yönelik geniş çaplı bir ilk saldırı dalgasını düzenlediklerini kaydeden Tümgeneral Milo, Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerini, karargahlarını ve altyapılarını hedef aldıklarını iddia etti.

İsrail güçlerinin Lübnan sınır hattında önemli ölçüde takviye edildiğini belirten Milo, "Saldırılar sürüyor, şiddeti artacak." tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Lübnan'ın güneyi ile Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla yerleşim biriminin hedef alınacağını duyurdu, bu bölgelerde yaşayanlara evlerini derhal boşaltmaları yönünde çağrıda bulundu. Waweya, söz konusu yerleşimlerde yaşayanların en az 1000 metre uzaklıktaki açık alanlara gitmeleri çağrısında bulundu.

İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı. İsrail'in saldırı tehdidiyle evlerini terk etmek zorunda kalanlar, yollarda yoğun trafik oluşturdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirilen saldırılarda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinin hedef alındığı iddia edildi.

Beyrut'ta Hizbullah'ın "üst düzey isimleri" ve Lübnan'ın güneyinde örgütün "kilit bir isminin" hedef alındığı öne sürülen açıklamada, saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı vurgulandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Beyrut'taki Dahiye bölgesinde 20, güneyde ise 11 kişinin yaşamanı yitirdiği ifade edildi. Açıklamada Dahiye'de 91, güneyde ise 58 kişinin yaralandığı belirtildi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Nassar'ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve askeri mahkeme nezdindeki hükümet komiseri ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede Nassar'ın Lübnan'dan İsrail'e füze atanların ve azmettirenlerin derhal gözaltına alınarak askeri savcılığa sevk edilmesini talep ettiği ifade edildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRISINA İLİŞKİN DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar, askeri mahkemeden İsrail'e füze atanların tespit edilerek derhal gözaltına alınmasını talep etti.

08:58 Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirdi

08:53 İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'a saldırılarını daha da şiddetlendireceklerini bildirdi.

08:26 İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'da tüm özel ve devlet okulları ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında güvenlik gerekçesiyle eğitime ara verildi.

08:03 Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, ülkenin yeniden "kendisiyle ilgisi olmayan destek savaşlarının platformu" haline getirilmesine devletin izin vermeyeceğini belirtti.

06:37 İsrail'in başta Beyrut olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı düzenlemesinin ardından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam kabineyi acil toplantıya çağırdı.

05:36 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi

05:31 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey isimlerine yönelik saldırı düzenlediğini öne sürdü.

05:12 Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkenin güneyinden gerçekleştirilen roket saldırılarının "sorumsuz bir eylem" olduğunu, ülkenin güvenliğini tehlikeye attığını ve İsrail'e saldırılarını sürdürmesi için gerekçe sunduğunu bildirdi.

03:55 İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükseldi

02:47 İsrail ve ABD İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail ordusu Lübnan'dan füze atıldığını öne sürdü