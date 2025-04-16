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Dünya

Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Bölgeden dumanlar yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek hava saldırılarını sürdürüyor. Son olarak dün gece soykırımcı İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Yapılan açıklamada, Hizbullah'a ait altyapıların hedef alındığı iddia edildi.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 11:00 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Bölgeden dumanlar yükseldi
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Soykırımcı İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde 3 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, soykırımcı İsrail'e ait savaş uçakları, güneydeki Nebatiye kentine bağlı Ramya beldesi yakınlarını gece saatlerinde 3 saldırıyla bombaladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait altyapıyı hedef aldıklarını iddia etti.

Hizbullah'ın sivil altyapıları kendi eylemleri için kullandığını öne süren Adraee, Hizbullah'ın bölgede altyapısını yeniden inşa etmesine izin vermeyeceklerini savundu.

Soykırımcı İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Ateşkesin sağlanmasının ardından soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtiliyor.

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