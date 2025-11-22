İSTANBUL 22°C / 13°C
İLETİŞİM VE KÜNYE

  • Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Bölgeden dumanlar yükseldi
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Bölgeden dumanlar yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

22 Kasım 2025 Cumartesi 16:59
Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Bölgeden dumanlar yükseldi
İsrail ordusu, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait savaş uçakları ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde Mahmudiye, Ayşiyye ve Çarmak beldelerinin olduğu bölge ile Rafi Dağı'nı hedef aldı.

İsrail uçakları, ayrıca ülkenin doğusundaki Baalbek'in batısında yer alan Şemstar beldesi çevresine 2 saldırı düzenledi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde İsrail saldırısı sonrası bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

