27 Kasım 2025 Perşembe
  • Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Gökyüzünü dumanlar kapladı
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Gökyüzünü dumanlar kapladı

Soykırımcı İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Tuffah bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

27 Kasım 2025 Perşembe 16:47
Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Gökyüzünü dumanlar kapladı
ABONE OL

Lübnan basını, İsrail'e ait savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Tuffah bölgesindeki Mahmudiye ve Çarmak beldelerini hedef aldığını bildirdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde İsrail saldırısı sonrası hedef alınan noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen hedeflere saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırıda silahların depolandığı bir fırlatma sahasının, bir silah deposunun ve askeri karakolların hedef alındığı iddia edilirken İsrail ordusunun tehlike durumunda saldırılarını sürdüreceği tehdidinde bulunuldu.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

