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Dünya

Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

Soykırımcı İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin sınıra yakın beldelerine bir dizi hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

AA20 Nisan 2025 Pazar 17:52 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinden beri ülkenin güneyinde yoğun uçuşlarını sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının, Nebatiye kentine bağlı Arnun, Kefr Tebnin ve Yahmur Eş-Şıkeyf yakınlarını bir dizi saldırıyla hedef aldığı aktarıldı.

Soykırımcı İsrail ordusunun, Cizzin bölgesinde de birkaç noktaya hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Söz konusu saldırıların yol açtığı maddi hasar ya da can kayıplarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Soykırımcı İsrail'in gün içinde Lübnan'ın güneyindeki Sayda ve Nebatiye kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Soykırımcı İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

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