İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ile Sur kentlerini insansız hava araçları (İHA) ve top atışlarıyla hedef aldı.

AA10 Ağustos 2025 Pazar 18:24 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
ABONE OL

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, soykırımcı İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Meyfdun beldesine İHA saldırısı düzenledi.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu hava saldırısında Suriye uyruklu bir kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Yarun beldesinin güneyine de iki saldırı düzenledi.

İsrail İHA'ları Nebatiye kentinin başta Zehrani beldesi olmak üzere çeşitli bölgelerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

Sur kentinin Haret el-Nadi bölgesine ise İsrail İHA'larından güdümlü iki füze atıldı. Füzelerin yola düştüğü, herhangi bir can kaybı olmadığı aktarıldı.

Soykırımcı İsrail topçuları Sur kentinin Ramya ve Beyt Lif beldeleri çevresini hedef aldı. soykırımcı İsrail'in saldırıları nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı.

Soykırımcı İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.