  Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı... 2 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı... 2 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur vilayetine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

27 Ekim 2025 Pazartesi 19:08
Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı... 2 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Sur vilayetine bağlı Bayyad beldesinde bir iş yeri, İsrail İHA'sı tarafından hedef alındı.

Ateşkese rağmen düzenlenen saldırıda 2 kardeş hayatını kaybetti.

ATEŞKES ANLAŞMASI 2024'TE İMZALANDI

Soykırımcı İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile soykırımcı İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen soykırımcı İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

Soykırımcı İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

