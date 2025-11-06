İSTANBUL 20°C / 15°C
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a tehdit

Soykırımcı İsrail ordusu, varılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 2 beldedeki bazı noktalara saldırı tehdidinde bulunarak hedef alınacak yerlerin yakınında ikamet eden halktan bölgeden ayrılmalarını istedi.

AA6 Kasım 2025 Perşembe 16:44 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a tehdit
İsrail, varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki et-Taybe ve Tayr Debba beldelerine saldırı düzenleyeceklerini bildirdi.

Adraee, Et-Taybe ve Tayr Debba beldelerindeki "Hizbullah'a ait askeri yapılara" hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtti.

Saldırılarda vurulacak yerlerin havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.

ATEŞKES ANLAŞMASI 2024'TE İMZALANDI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

