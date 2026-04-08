Başkent Beyrut'un merkezi noktaları İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

Beyrut'ta art arda 9 patlama sesi duyuldu.

Beyrut'un nüfus yoğunluğu bulunan noktaları da dahil Dahiye bölgesinde hedef alınan noktalardan dumanlar yükseliyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hedef alınan noktalar için saldırı uyarısı yapılmadı.

- 10 DAKİKADA 100 SALDIRI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 10 dakika içinde eş zamanlı olarak birden fazla bölgede 100 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırılarda Hizbullah'ın "komuta merkezi ve askeri tesisinin" hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut, doğuda Bekaa ve güney bölgelerinde "geniş çaplı hava saldırı dalgasının" tamamlandığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarını başlatmasından bu yana düzenlenen "en büyük saldırı olduğu" ifade edilen açıklamada, Hizbullah'ın askeri altyapısının hedef alındığı öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunmuştu.

Ateşkes için arabuluculuk yapan Pakistan ise ateşkese Lübnan'ın da dahil olduğunu belirtmişti.

Öte yandan, ABD tarafından bununla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İŞTE İSRAİL-LÜBNAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülke genelinde düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre onlarca kişinin öldüğünü, yüzerce kişinin yaralandığını bildirdi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ardından Lübnan'da Hizbullah'a sürekli saldırmaya devam edeceklerini belirtti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusunda cenaze törenine katılmak üzere mezarlık yakınında bekleyenleri hedef aldığı hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.

Almanya, İsrail'i Lübnan'daki askeri harekatını meşru müdafaa için gerekli olanla sınırlandırmaya ve uluslararası hukuka uygun hareket etmeye çağırdı.

Mısır, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin Lübnan'a da yansıması ve İsrail'in bu ülkeye yönelik saldırılarını derhal durdurması gerektiğini bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Lübnan, Orta Doğu'da varılan ateşkese dahil edilmelidir." dedi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da ateşkesi sağlamak amacıyla siyasi ve diplomatik temasların yoğunlaştırıldığını bildirdi.

İsrail ordusu, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları sürdürdüğünü açıklayarak, ülkenin güneyini terk etmeleri için bölge sakinlerine yönelik tehdidini yineledi.

Lübnan ordusu, bölgedeki gelişmeler ve ateşkes ihtimaline ilişkin haberlerin artması üzerine, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen sivillere güneydeki köy ve beldelere dönüşte acele etmemeleri uyarısında bulundu.

Umman, Mısır ve Pakistan, ABD ile İran arasındaki ateşkesten memnuniyet duyduğunu duyurdu.

09:34 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Şebriha beldesinde bir binaya saldırı tehdidinde bulundu.

08:05 İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

06:42 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.

04:01 Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgelerde de yürürlüğe girdiğini bildirdi.

02:56 İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi.