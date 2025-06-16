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Dünya

Soykırımcı İsrail'den misilleme tedbiri... Diplomatik misyonlarını kapatacak

Soykırımcı İsrail'in, İran'dan misilleme gelmesi ihtimaline karşılık dünyadaki bazı diplomatik misyonlarını kapatmaya karar verdiği iddia edildi.

AA16 Haziran 2025 Pazartesi 00:18 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den misilleme tedbiri... Diplomatik misyonlarını kapatacak
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Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, soykırımcı İsrail'in, İran'dan "herhangi bir yerde ve zamanda" misilleme olması ihtimalini göz önünde bulundurarak bazı diplomatik misyonlar ile elçiliklerini kapatacağı ve üst düzey İsrailli yetkililere yönelik güvenlik önlemlerini sıkılaştıracağı belirtildi.

Haberde, İran'ın, terörist hücreler de dahil olmak üzere bazı eylemlerde bulunmasının tahmin edildiği ve İsrail emniyet teşkilatının da İran'dan gelebilecek olası yanıt için hazırlandığı aktarıldı.

İsrail Dışişleri ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), yurt dışında mahsur kalan ve sayıları on binleri bulan İsraillilerin geri dönüşü için güvenli bir mekanizma oluşturma konusunda gerçek bir krizle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

HALKA SIĞINAKLARIN YAKININDAN AYRILMAMA TALİMATI

Soykırımcı İsrail ordusu, İran'dan gelecek saldırılar nedeniyle halka sığınakların yakınından ayrılmama talimatı verdi.

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülke genelinde kamusal alanlarda hareketin en aza indirilmesi ve toplantılardan kaçınılması istendi.

Açıklamada, uyarı geldiğinde yakınında bulunulan sığınaklara girilmesi ve bir güncelleme yayımlanana kadar çıkılmaması talimatı verildi.

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