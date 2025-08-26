İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin 4. katına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 5 gazetecinin olduğu belirtildi.

Son saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısrı, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te çalışan gazeteci Muaz Ebu Taha, gazeteci Ahmed Ebu Aziz yaşamını yitirdi.

İsrail'in katlettiği gazeteci Meryem'in oğluna vasiyeti yürekleri dağladı İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Mevası bölgesindeki saldırılarında da gazeteci Hasan Duvhan hayatını kaybetti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "trajik kaza" olduğu iddia edilen Nasır Hastanesi saldırısından ötürü Netanyahu'nun üzgün olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yürüttüğü savunuldu.

Netanyahu'nun söz konusu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de gazeteciler ve ilk yardım görevlilerini hedef aldığı saldırısına ilişkin "Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz." ifadelerini kullanmasının ardından geldi.

Dünyadan peş peşe tepkiler

NASIR HASTANESİ SALDIRISININ İSRAİL ORDUSUNUN ONAYI VE BİLGİSİYLE YAPILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonunun haberinde, "Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ayrıntılarını incelediğimizde, savaşçılarımızın gerektiği gibi hareket ettiği açıkça görülüyor." denildi.

Haberde, "Söz konusu saldırıya katılan güçler, saldırının (İsrail ordusunun) yüksek komutanlığı tarafından onaylandığını ve koordine edildiğini ve gerçekleştirilmeden önce bundan haberdar olduklarını açıkça belirtmişlerdir." ifadesine yer verildi.

Aralarında 5 gazetecinin de bulunduğu 20 kişinin ölümüne neden olan saldırının meşrulaştırılmaya çalışıldığı haberde, Golani Keşif Birimi'nin son günlerde "hastane katlarından birine, saldırı hazırlığı yapıldığı düşünülen ve İsrail güçlerini izleyen gelişmiş bir kamera yerleştirildiğini" tespit ettiği ileri sürüldü.

"Bu kabusa bir son vermeliyiz"

İngiliz haber ajansı Reuters Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni ile AP Genel Yayın Yönetmeni Julie Pace, Gazze'de 5 gazetecinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hükümet Basın Ofisi Direktörü Nitzan Chen'e hitaben ortak bir açıklama kaleme aldı.

Açıklamada, Nasır Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin tam bir açıklama beklendiği belirtilerek, bu saldırıda hayatını kaybeden gazetecilerden Hüsam el-Mısri'nin Reuters'a, Meryem Ebu Dekka ve Muaz Ebu Taha'nın ise hem AP hem de Reuters'a çalıştığı aktarıldı.

Saldırıda Reuters foto muhabiri Hatem Khaled'in de yaralandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası hukuk kapsamında korunan bir yer olan hastanede, bağımsız gazetecilerin de kurbanlar arasında yer almasından dolayı öfkeliyiz. Bu gazeteciler, profesyonel olarak orada bulunarak kritik tanıklık etme görevini yürütüyorlardı. İsrail'in yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişine yönelik yaklaşık iki yıldır süren yasağı göz önüne alındığında, onların çalışmaları özellikle hayati önem taşımaktadır."

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırıyı üstlendiği ve inceleme yürüttüğü vurgulanarak, İsrail'in, "Gazeteciler hedef alınmıyor" açıklamasına ilişkin şüphelere yer verildi.

Geçmiş olaylarda İsrail ordusunun kendi kendini soruşturma isteğinin nadiren somut sonuç ortaya çıkardığına işaret edilen açıklamada, "Bu durum, İsrail'in bilgiyi baskılamak amacıyla canlı yayınları kasten hedef aldığı da dahil ciddi soruları gündeme getiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun yürüttüğü incelemenin hızlıca çözülmesi ve net cevaplar vermesi talebinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu ölümler hızlı ve şeffaf bir hesap verilebilirlik talep ediyor. İsrail ordusunun uluslararası hukuk kapsamında gazeteciler ve sivilleri koruma ve onlara gelecek zararı önlemek için tüm önlemleri alma sorumluluğu bulunuyor. Bir hastanenin vurulması, ardından gazeteciler ve kurtarma görevlileri görevini yaparken ikinci saldırının yapılması, bu sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğiyle ilgili soru işaretleri oluşturuyor."

AP ve Reuters'ın bölgedeki muhabirlerinin güvenliği için elinden geleni yaptığına değinilen açıklamada, İsrail kurumlarına gazetecilerin Gazze'ye giriş ve çıkışlarını engelsiz şekilde sağlama çağrısı da yinelendi.