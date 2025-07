Soykırımcı İsrail'den son 24 saatte Gazze katliamı! Çok sayıda şehit var

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 113 ölü ve 534 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 8 bin 363 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 31 bin 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 59 bin 219'a, yaralıların sayısının 143 bin 45'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısı ise 34 artarak 1060'a, yaralıların sayısı da 7 bin 207'ye ulaştı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

- İSRAİL ORDUSU SON 24 SAATTE GAZZE'YE 120 SALDIRI DÜZENLEDİ

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine 120 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, 5 askeri birliğin kara saldırılarını Gazze'nin farklı bölgelerinde sürdürmeye devam ettiği kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in ateşkesi bozarak saldırılarını yeniden başlattığı 18 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 44 İsrail askeri öldü

Londra'nın Belediye Başkanı Sadık Khan, ülkesinin Filistin devletini derhal tanıması gerektiğini belirterek, "Filistin adını taşıyacak geçerli bir devlet kalmazsa, iki devletli çözümden de bahsedilemez." dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 59 Filistinli hayatını kaybetti, 208 kişi yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle son 24 saat içinde 10 yeni ölüm gerçekleştiğini bildirdi.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de son 24 saatte 10 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY), Baf FC ile İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımları arasında oynan futbol maçında stadyum üzerinde balonla Filistin bayrağı dalgalandırıldı.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinliler aleyhinde işlediği aç bırakma suçu sonlanana kadar dünyadaki tüm kentlerde ve başkentlerde kapsamlı halk hareketi başlatılması çağrısında bulundu

Uzmanlar, İsrail'in Gazze'deki suçlarını ve Filistinlilere yönelik ihlalleri soruşturan kişi ve kuruluşlara yönelik engellemelerinin, tüm uluslararası hukuk düzenini tehdit ettiğini ve İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan mekanizmaların çöküş riski altında olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in ablukayla Gazze Şeridi'ne dayattığı açlık sebebiyle insanların bayıldığını ve hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD'de Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, Dışişleri Bakanlığını, onaylanmış uluslararası yardım kuruluşlarıyla işbirliği yapmak yerine ABD ve İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfına (GHF) 30 milyon dolarlık fon ayırdığı gerekçesiyle eleştirdi.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi

ABD'deki Columbia Üniversitesi, geçen yıl kampüste düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine katılan bazı öğrencilerin okuldan atıldığını ya da uzaklaştırıldığını duyurdu.

ABD'nin Arizona eyaletinin Demokrat Senatörü Mark Kelly, İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani yardım arayan Filistinlileri hedef alan askeri saldırıları durdurması gerektiğini belirtti.

06.36 ABD'nin Chicago şehrinde, McNally Capital Merkezi önünde düzenlenen gösteride, katılımcılar Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve acil yardım talep etmek için yürüyüş düzenledi. Eylemciler, artan insani endişeler karşısında ABD ve İsrail taraflarının sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.

06.09 ABD'nin başkenti Washington DC'de, çok sayıda protestocu ABD Dışişleri Bakanlığı önünde bir araya geldi. Göstericiler, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi, ABD destekli İsrail askeri operasyonlarının sona erdirilmesi ve insani yardımların hiçbir engelle karşılaşmadan ulaştırılması çağrısında bulundu.

06.06 Filistin için mücadele eden "Shut It Down for Palestine" koalisyonuna üye protestocular, ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ikametgahı önünde bir gösteri düzenledi. Göstericiler, Gazze'deki açlığın sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler'in acil ve etkili adımlar atmasını talep etti. Koalisyon üyeleri, "Gazze'yi aç bırakmaya son verin" çağrısında bulunarak dünya kamuoyuna seslendi.

04.32 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda biri müfreze komutanı 3 askerin ağır yaralandığını duyurdu.

03.00 Mısır'daki Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed Tayyib, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri ölümcül açlıktan kurtarmak için acil küresel çağrıda bulunarak, İsrail'in sürdürdüğü soykırımı durdurmak için dünya vicdanlarının derhal harekete geçmesini talep etti.

02.06 Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "İnsanlığın, İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar karşısında uyanmasının zamanı geldi. Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar tüm Filistin, Filistinlilere aittir." ifadelerini kullandı.

00.51 İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 21 aydır sürdürdükleri saldırı ve yardım ambargosu nedeniyle açlıktan ölümlerin günden güne arttığı Gazze Şeridi'nde, savaş hedeflerine varmaya çok yakın bir noktada olduklarını iddia etti.

00.04 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İsrail'in saldırılarının ve ablukasının devam ettiği Gazze'ye bir "koridor" açma çabaları için Orta Doğu'da görüşmelere katılacağını bildirdi.

- İSRAİL SALDIRILARI VE AMBARGOSU ALTINDAKİ GAZZE'DE AÇLIK CAN ALIYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler de son günlerde artıyor.

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78'i çocuk en az 88'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre son iki günde Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle 12'si çocuk olmak üzere en az 33 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.