Soykırımcı İsrail'den Suriye sınırını ihlal... Askeri araçlarla girdiler

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, iki konvoy halinde 11 askeri araç ile 4 tanktan oluşan soykırımcı İsrail güçleri, Kuneytra kırsalındaki Acref, El-Müşeyrife ile Um Batne köylerine girdi.

Soykırımcı İsrail askerleri, bazı evlerde hukuksuz arama yaptıktan sonra bölgeden çekildi.

Soykırımcı İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine saldırılar düzenlerken eş zamanlı olarak Kuneytra'da 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinden bu yana soykırımcı İsrail ordusunun, Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400'ü aşkın baskın yaptığını açıklamıştı.