Dünya

Soykırımcı İsrail'den Suriye'de yeni saldırı

Soykırımcı İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki ihlallerine devam ettiği bildirildi. Suriye devlet televizyonunda yer alan habere göre, soykırımcı askerlein 2 tanek ve askeri araçlarla ilerlediği, terk edilmiş bir askeri birliği patlattığı kaydedildi.

2 Aralık 2025 Salı 10:09
Soykırımcı İsrail'den Suriye'de yeni saldırı
İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde ihlallerine devam ettiği belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberinde, İsrail ordusunun Kuneytra kırsalındaki Samdaniye köyüne 2 tank ve 10 kişi taşıyan askeri araçla ilerlediğini ayrıca terk edilmiş bir askeri birliği patlattığı kaydedildi.

İsrail ordusu pazartesi günü de Kuneytra kırsalında bulunan Sayda el-Hanut köyünün batı kesimlerine doğru ilerlemişti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu vurguluyor.

Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail'in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.

