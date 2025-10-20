İSTANBUL 20°C / 10°C
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Suriye'ye baskın

Suriye'nin güneybatısında Kuneytra ili kırsalında bazı köylere baskın düzenleyen soykırımcı İsrail ordusunun, bazı köylerde yol kontrol noktası kurduğu, bazı köylerde ise arama-tarama yaptığı bildirildi.

20 Ekim 2025 Pazartesi 18:41
Soykırımcı İsrail'den Suriye'ye baskın
ABONE OL

Suriye'nin resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, soykırımcı İsrail ordusu, Kuneytra'nın kırsalında Acarf, Doğu Samdaniyye, Cıbata Haşab ile Ofaniye köylerinde baskınlar düzenledi.

Soykırımcı İsrail ordusunun Acarf ve Doğu Samdaniyye köylerinde yol kontrol noktası kurduğu, Cıbata Haşab ile Ofaniye köylerinde de arama-tarama yaptığı ifade edildi.

Yerel kaynaklar, soykırımcı İsrail ordusunun Hadar ile Cıbata Haşab–Ofaniye hattında onlarca dönümlük orman ve tarım arazisini iş makineleriyle tahrip ettiğini aktardı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada soykırımcı İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

