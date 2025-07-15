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Dünya

Soykırımcı İsrail'den Suriye'ye yeni saldırı tehdidi

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'ye yoğun saldırılar gerçekleştirdiklerini belirterek 'Şam yönetiminin tavrına bağlı' olarak saldırıları genişletme tehdidinde bulundu.

AA15 Temmuz 2025 Salı 21:20 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Suriye'ye yeni saldırı tehdidi
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İsrail Başbakanlık Ofisi, soykırımcı Başbakan Netanyahu'nun Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile işgal altındaki Batı Şeria'da Ürdün Vadisi'ndeki Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) soykırımcı İsrail ordusu birliğini ziyaretinde yaptığı konuşmayı yayınladı.

Soykırımcı Netanyahu, Suriye'de faaliyet gösterdiklerini ve Suriye'nin güneybatısını "silahsızlandırılmış hale getirmek zorunda olduklarını" iddia etti.

Egemenlik haklarını hiçe saydığı Suriye'nin "İsrail için ikinci bir Lübnan'a dönüşmesine izin vermeyeceklerini" ileri süren soykırımcı Netanyahu, Suriye'deki Dürzileri korumakla da yükümlü olduklarını savundu.

Soykırımcı Netanyahu, Suriye'ye yoğun saldırılar düzenlediklerini belirterek "Umarım daha fazlasını yapmak zorunda kalmayız, bu büyük ölçüde Şam'ın neyi yapacağı ya da yapmayacağına bağlı." sözleriyle Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidinde bulundu.

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