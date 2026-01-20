Gazze'de binlerce sivili katleden Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyahu, İsrail Meclisi'nde düzenlenen özel oturumdaki konuşmasında Türk ve Katarlı askerlerin Gazze'de konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'nde yer alma ihtimalinden bile rahatsız oldu. ABD'nin barış planı çerçevesinde Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'nde Türk ve Katarlı askerlerin olmasına izin vermeyeceklerini öne süren "Gazze Kasabı" Netanyahu, "ABD'deki dostlarımızla tartışıyoruz." dedi.

"KABUS BAŞLIYOR" ENDİŞESİ

Netanyahu'nun İsrail Meclisi'ndeki konuşmasının ardından Tel Aviv hükümete yakın bir kaynak Tel Aviv basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İsrail basınından Kanal 12'ye konuşan kaynak, Türkiye'nin Gazze'deki görev gücünde yer almasını, "Bu korkunç ve dehşet verici. Başından beri engellemeye çalıştığımız bir şeydi ve bunun gerçekleşmesine şok olduk, bizim için kabus başlıyor." şeklinde nitelendirdi.

İsrail'in bir diğer endişesinin ise, Gazze'deki soykırım saldırılarının başlamasından bu yana Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşunu koruması ve sert söylemlerini sürdürmesi olduğuna değinen kaynak, "Savaşın ilk gününden itibaren Türkiye Gazze'de etkin rol üstleniyor ve Erdoğan bölgesel çözümler üreterek Netanyahu hükümetini saf dışı bırakmaya çalışıyor. Buna kesinlikle seyirci kalmamalıyız." dedi.

Öte yandan bir diğer İsrail medyası Makorisshon ise, Gazze Planı'na Türkiye'nin dahil edilmesinin Ankara'nın siyasi başarısı olduğunu yazdı.

"TÜRKLERİ ENGELLEYEMEDİK" İTİRAFI

Hamas'ın ortadan kaldırılamadığı ve silahsızlandırılamadığına dikkat çeken Tel Aviv medyası Maariv gazetesi de, Gazze'de Türkiye'nin etkisinin önüne geçilemediğini yazdı.

Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumuna bağımlı hale geldiği yorumunu yapan İsrail basını haberini devamında, "Türklerin Gazze'de kontrol sahibi olmasını engelleyemedik. Eğer savaşı kendi insiyatifimizle bitirmeye çalışsaydık kendi şartlarımızı kendimiz belirlerdik. Ama biz ABD'ye ısrarcı olmaya devam ettik. Şimdi hepimiz Trump'a bağlıyız, Tel Aviv, onun kuklası oldu." ifadelerini kullandı.