Soykırımcı İsrail'den yeni katliam! En az 100 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında şehit ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 309. gününde sürüyor.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin şehit olduğu, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi.

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.

İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:16 İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

06:04 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e Amerikan silahları ve askeri ekipman alımında kullanılmak üzere 3,5 milyar dolar yardım sağlanacağını açıkladı.

05:35 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.

02:57 Suudi Arabistan, Bahreyn ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın İsrail ile Hamas arasında esir değişimi ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısına destek verdi.

02:18 Filistin, Gazze'de yaşanan soykırımın durdurulması ve İsrail'in bölgesel güvenlik ve istikrar için oluşturduğu tehdidin sona ermesi için uluslararası topluma bir kez daha harekete geçme çağrısında bulundu.

01:26 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast sonrasında İsrail'e saldırı kararlarının Gazze'de muhtemel ateşkes ile ilgisi olmadığını ancak bu saldırının ateşkes görüşmelerine zarar vermeyecek şekilde yapılmasını umduklarını açıkladı.

01:05 İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimine düzenlediği saldırıda 5 Filistinlinin öldüğü, 13'ünün yaralandığı belirtildi.

00:48 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu yaralananlar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

00:30 Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi bazı ülkeler, Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkililer hakkında UCM'nin yargı yetkisine sahip olduğunu beyan etti.