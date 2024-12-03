İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 424. gününde sürüyor.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NİN GÜNEYİNDEKİ HAN YUNUS'TA 5 MAHALLENİN BOŞALTILMASINI İSTEDİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrindeki 5 mahallenin sakinlerine tahliye uyarısı yaptı.

İsrail ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e roket atıldığı iddiasıyla Han Yunus'un kuzeyindeki 5 mahallenin sakinlerinden bölgelerini derhal terk etmelerini, insani ve güvenli olduğu savunulan yerlere gitmelerini istedi.

Açıklamada, söz konusu bölgelerden İsrail'e saldırı düzenlendiği iddia edilerek bu bölgelerin vurulacağı bildirildi.

Ordunun boşaltılmasını istediği ve saldırı tehdidinde bulunduğu mahallelerden üçü, İsrail'in "insani ve güvenli" olarak ilan ettiği bölgede yer alıyor ve binlerce Filistinli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:40 İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki insani müdahaleyi güçlendirmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen bakanlar düzeyindeki uluslararası konferansa katılanların, "Filistin halkına önemli yardım" sağlama sözü verdikleri bildirildi.

05:42 Dijital alanda Filistinlilerin haklarıyla ilgilenen Sada Social internet sitesi, kasım ayında Filistinlilerin dijital içeriğine yönelik 500'den fazla ihlalin gerçekleştiğini, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "dijital karartmanın" devam ettiğini duyurdu.

00:56 ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak 2025'teki yemin töreninden önce Gazze'de esirlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı ve aksi takdirde "ağır bir bedel" ödeneceği uyarısında bulundu.

00:10 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrindeki 5 mahallenin sakinlerine tahliye uyarısı yaptı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 429 Filistinli şehit oldu, 105 bin 250 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.