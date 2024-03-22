Soykırımcı İsrail'den yeni vahşet! İHA ile masum sivilleri böyle bombaladılar

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 168. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU GAZZE ŞERİDİ'NDE İNSANSIZ HAVA ARACIYLA İZLEDİĞİ 4 SİVİLİ BOMBALADI

Katar merkezli Al Jazeera kanalı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 4 Filistinli sivilin insansız hava araçları (İHA) ile bombalandığını gösteren görüntüleri yayımladı.

Han Yunus'un Sikke bölgesinde geçen şubat ayı başlarında İsrail İHA'larından çekildiği aktarılan görüntülerde, Filistinli 4 sivilin yürüyüşlerinin izlendiği kısa bir sürenin ardından birkaç bomba ile ayrı ayrı hedef alındıkları yer alıyor.

Görüntülerde, İsrail tanklarının yerle bir ettiği bölgede, yıkıntılar arasında evlerini veya geriye kalanları aramak için yürüyen genç erkekler görülüyor.

Dört sivilin silah taşımadığı ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı da görüntülerden açıkça anlaşılıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden söz konusu görüntülerin paylaşılmasını ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgal ordusunun, 4 sivil genci İHA ile bombalaması, vahşice katletmesi ve parçalara ayırması, işgalin yaşadığı derin krizin boyutunu gösteriyor. Bu suçu en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

Filistinli sivillere yönelik bu suçlarının üst üste altı ay boyunca devam etmesinden ABD yönetimi, uluslararası toplum ve İsrail'in tamamen sorumlu tutulduğu belirtilen açıklamada, "Filistin halkımızdaki sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen bu katliamda işgale çeşitli silahlar sağlayan ülkeleri de sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, tüm ülkelere ve uluslararası topluma, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım mahiyetinde olan bu saldırılarını kınamaları ve saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:35 Katar merkezli Al Jazeera kanalı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 4 Filistinli sivilin insansız hava araçları (İHA) ile bombalandığını gösteren görüntüleri yayımladı.

05:29 Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Gazze, Ukrayna ve Bosna Hersek'in AB'ye üyelik sürecine ilişkin tarihi kararlar aldı. AB liderleri, Gazze'de yaşanan insani trajediye rağmen aylardır devam eden anlaşmazlıkların ardından bugün ilk defa "savaşa ateşkesle sonuçlanacak bir insani ara" çağrısı yaptı. Daha önce "İsrail'in kendini savunma hakkı olduğu" gerekçesiyle ortak kararı veto eden Macaristan ve Çekya gibi ülkelerin de muhalefetlerini askıya almalarıyla birlikte ilk defa Gazze için nihai ateşkese yönelik bir çağrı yapıldı.

05:21 İsrail medyası, dün akşam yapılması planlanan Savaş Kabinesi oturumunun aniden iptal edildiğini bildirdi.

01:38 İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, dün açığa alınan İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy'nin "Gazze'ye insani yardım girişinde hiçbir sınırlama olmadığı" ifadesini yalanlayarak İsrail'i, Gazze'deki yardım geçişini engellemekle suçladı.

00:42 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, İsrail'e silah satışını haklı çıkaracak hiçbir ahlaki argümanın bulunmadığını belirterek bu silahları tedarik etmeyi sürdüren Batılı ülkelerin ikiyüzlülüğünü, sert sözlerle eleştirdi.

00:24 Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreynli yetkililerle Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

00:06 ABD'nin Gazze'de tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla bağlantılı olarak acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı, bugün oylamaya sunulacak.

00:05 Arap bakanlar, Orta Doğu turu kapsamında Mısır'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Gazze'de ateşkes ve siyasi çözüme dair görüşlerini iletti.

00:03 Avrupa Birliği (AB), Gazze için sürdürülebilir bir ateşkese giden acil "insani ara" verilmesi çağrısı yaptı, İsrail'den, Refah'a kara saldırısı başlatmaktan kaçınmasını istedi.

00:01 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 26 Mart'ta İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'ı ağırlayacağı bildirildi.

00:00 Uzmanlar, Filistinlilere yönelik saldırılarını sonlandırması için çok sayıda çağrı yapılmasına rağmen İsrail'in ramazanda gerilimi daha da artırmasını ABD'nin verdiği desteğe ve uluslararası toplumun zayıflığına dayandırıyor.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 594 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 447 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.