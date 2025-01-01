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Dünya

Soykırımcı İsrail'den yılın ilk gününde yeni katliam: Çoğu çocuk 9 kişi şehit oldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 453 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail savaş uçaklarının yeni yılın ilk saatlerinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 9 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

1 Ocak 2025 Çarşamba 12:19 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den yılın ilk gününde yeni katliam: Çoğu çocuk 9 kişi şehit oldu
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İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 453. gününde sürüyor.

YILIN İLK GÜNÜNDE YENİ KATLİAM

İsrail'in yeni yılın ilk saatlerinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin ortasındaki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda bir kadın ile bir çocuk yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, yeni yılın ilk dakikalarında İsrail'e ait bir insansız hava aracıyla düzenlenen söz konusu saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Tanıklar, İsrail ordusunun Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarının doğu ve kuzey bölgelerini yoğun topçu ateşiyle vurduğunu söyledi.

ÇOĞU ÇOCUK 7 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusu ise Kassam Tugayları'nın İsrail'in güneyindeki Netivot kasabasına roket atışı yapmasının ardından Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bazı bölgelerin derhal tahliye edilmesi gerektiğini belirten bir bildiri yayınladı.

Güneyde de İsrail topçu birlikleri, Han Yunus'un Fahhari kasabası ile Refah'ın Mevasi bölgesine yoğun saldırılar düzenledi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Fahhari'de "Ebu Taime" ailesine ait bir evi bombaladığını ve yaralıların Han Yunus'un doğusundaki Avrupa Hastanesi'ne kaldırıldığını aktardı.

Kuzeyde ise Cibaliye beldesinde bir evin İsrail güçlerince bombalanması sonucu çoğu çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedildi.

Görgü tanıkları, Cibaliye'nin batısındaki Nezle bölgesine çok sayıda top mermisinin isabet ettiğini ve İsrail ordusunun Beyt Lahiya ile Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki binaları ve mahalleleri yıktığını belirtti.

Ayrıca Gazze'nin kuzeybatısındaki Siftavi Mahallesi'ne de İsrail askerlerince topçu ateşi açıldığı ifade edildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

12:04 İsrail'in yeni yılın ilk saatlerinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 9 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

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