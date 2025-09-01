Soykırımcı İsrail'den yurt dışındaki Hamas yöneticilerine ölüm tehdidi

Soykırımcı Genelkurmay Başkanı Zamir, askeri yetkililerle Kuzey Komutanlığındaki toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Hamas'ın yönetici kadrosunun büyük kısmı yurt dışında ve onlara da ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'ye düzenlenen saldırının Yemen, Lübnan, Suriye'de gerçekleştirdikleri saldırıların devamı olduğunu aktaran Zamir, bunun "son olmayacağını" ileri sürdü.

Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze kentine dün düzenledikleri saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini iddia etmişti.

Katz, Gazze kentine saldırıları yoğunlaştırdıkça daha fazla sayıda üst düzey Hamas mensubunu hedef almaya devam edecekleri tehdidinde bulunmuştu.