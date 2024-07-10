Soykırımcı İsrail'e gayriresmi boykot! Satışı durdurdular

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 278. gününde sürüyor.

BAZI BATILI ÜLKELERİN İSRAİL'E, MÜHİMMATTA KULLANILAN HAMMADDE SATMAYI DURDURDUĞU İDDİASI

İsrail ekonomi gazetesi, Gazze'ye yönelik saldırıların artmasından sonra bazı Batılı ülke ve şirketlerin, İsrail'e mühimmat yapımında kullanılan hammadde satmayı durdurduğunu yazdı.

Ekonomi gazetesi Calcalist, Avrupa ülkelerinden silah tedarikçilerinin, İsrailli mevkidaşlarına yanıt vermediği, daha önce İsrail ile ticaret yapan ABD dışındaki bir yabancı gücün de 7 Ekim'den bu yana İsrail'e mühimmat yapımında kullanılan hammaddeleri sağlamayı reddettiği kaydetti.

Gazze'ye yönelik saldırıların artmasından sonra bazı Batılı ülke ve şirketlerin, İsrail'e mühimmat yapımında kullanılan hammadde satmayı durdurduğu ve bu durumun "gayriresmi bir boykot" olarak nitelendirildiği haberde, dünyadaki birçok ülkenin İsrail'le gayriresmi olarak silah ticaretini durdurmasının ardından mühimmat sıkıntısı yaşanması ihtimali olduğuna yer verildi.

"İsrail güvenlik teşkilatının mühimmat sıkıntısına ilişkin ileri sürdüğü temel çözümün, yerel sanayiyi güçlendirmek ve yabancı ülkelerden füze ve mühimmat ithalatına olan bağımlılığı azaltmak olduğuna" dikkati çekilen haberde, bunun İsrail savunma sanayisinde olumlu bir etkisi olacağı ancak aynı zamanda olumsuz ekonomik sonuçlar doğuracağı ifade edildi.

Haberde, ABD'nin hem kendisi için hem de İsrail ve Ukrayna'nın da arasında olduğu müttefikleri için ihtiyaç duyulan top mermilerini temin etmekte büyük zorluklar yaşadığı kaydedildi.

"İsrail savunma sanayisinin, çok miktarda silah malzemesi üretebilmesi için bomba yapılabilecek ve İsrail'de çıkarılamayan büyük miktarda hammaddeye ihtiyacı var." denilen haberde, bazı tedarikçilerin İsrail'e mühimmat satışı konusunda uyguladığı gayriresmi boykotun yanı sıra bomba yapımında kullanılan hammaddelerin ana tedarikçilerinin de Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana İsrail'e satış yapmayı bıraktığı hatırlatıldı.

Haberde, "Savaşın başlamasından sonra İsrail ile savunma ticaretini azaltmak veya sınırlamak isteyen ülke ve şirketler hakkında raporlar var. İtalya, Kanada ve Belçika hükümetleri, sevkiyatların gelmeye ve anlaşmaların imzalanmaya devam ettiği yönündeki haberlere rağmen İsrail'e savunma ihracatının durdurulduğunu açıkladı. İspanyol hükümeti de Hindistan'dan İsrail'e silah taşıyan bir geminin ülke kıyılarına yanaşmasını engelledi." denildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

05:59 Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile Gazze Şeridi'nde esir değişimi ve ateşkes anlaşmasına varma fırsatlarını görüştü.

04:12 Brezilya, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını kınadığını bildirdi.

03:33 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, "Gazze Şeridi'nde dökülen kanların ve devam eden şiddet eylemlerinin, kalıcı bir çözüme acil ihtiyaç duyulduğunu hatırlattığını" söyledi.

02:00 Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında İsrail güçlerini ve askeri araçları hedef alan saldırılarda çok sayıda askerin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.