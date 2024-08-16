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Dünya

Soykırımcı İsrail'e gözdağı! Hizbullah ilk kez paylaştı

İsrail ordusu ile 10 aydır sınır hattı üzerinde çatışan Lübnan'daki İran destekli Hizbullah Hareketi, ilk defa uzun menzilli füzeleri taşıyan araçların da geçebileceği tünellerinin görüntülerini paylaştı.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 13:28 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'e gözdağı! Hizbullah ilk kez paylaştı
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Hizbullah, söz konusu görüntüleri resmi Telegram hesabı üzerinden yayımladı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın daha önceki konuşmalarından kesitler eşliğinde yayınlanan görüntülerde "Eğer İsrail Lübnan'a savaşı dayatırsa, hiçbir zaman beklemediği kader günü ile karşı karşıya kalacaktır. Bizimle savaş tüm Filistin ve Ürdün sınırına kadar uzanacaktır. Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar uzanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Görüntüde büyük araçlar üzerinde taşınan uzun menzilli füzelerin bulunduğu tüneller için "İmad-4" adı verildiği aktarıldı.

Tünellerin duvarlarında, İsrail saldırılarında öldürülen Hizbullah'ın üst düzey komutanlarının yanı sıra ABD saldırısında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin resmi dikkati çekiyor.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattı üzerinde "kontrollü çatışmalar" yaşanıyor.

İsrail güçlerinin 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikastın ardından bölgede tansiyon yükseldi.

Hizbullah lideri Nasrallah daha önce yaptığı açıklamada İsrail'e Şükür ve Heniyye suikastları nedeniyle misilleme düzenleyeceklerini belirtmişti.

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