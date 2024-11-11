Soykırımcı İsrail'e karşı adım! Uluslararası karar tasarısı çağrısı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 402. gününde sürüyor.

FİLİSTİN, İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI DURDURMASINI SAĞLAYACAK ULUSLARARASI KARAR TASARISI ÇAĞRISI YAPTI

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki soykırımı durdurmaya zorlayacak bir karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulması çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak için gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki hazırlık toplantısında konuşan Mustafa, "Birleşmiş Milletler Şartı'nın yedinci bölümü uyarınca Güvenlik Konseyine bir karar tasarısı sunulması, işgalci güç olarak İsrail'i Gazze'de ateşkese zorlamak, insani yardımların derhal girişini sağlamak ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamak gereklidir." dedi.

İsrail'in Filistin Devleti'nin topraklarındaki "yasa dışı işgali"ni sonlandırmak için ortak çalışmanın, pratik adımlar atmanın ve yaptırımlar uygulamanın önemli olduğunu ifade eden Mustafa, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın barış için uluslararası bir konferans düzenlenmesi yönündeki çabasının ve vizyonunun desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Filistin Başbakanı, "Filistin Devleti'nin BM'de tam üyelik kazanması için bir karar tasarısının Güvenlik Konseyine sunulması ve bu kararın zirvenin hemen ardından hızla uygulanması, ayrıca İsrail'in BM Genel Kurulu'na katılımının dondurulmasına yönelik adımlar atılması" çağrısında bulundu.

Mustafa ayrıca, Arap ve İslam ülkelerinin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı soykırım davasına katılması ve Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırım suçu işlediğine dair hızlı bir şekilde karar vermesi yönünde çalışması gerektiğini belirtti.

Mustafa, iki devletli çözümün uygulanmasını sağlamak için kurulan küresel koalisyonu, Filistin Devleti'ni tanıma sürecini tamamlamaya ve Filistin'in BM'de tam üyelik kazanmasını desteklemeye, ayrıca İsrail'in iki devletli çözümü uygulaması için siyasi, hukuki ve ekonomik önlemler almaya davet etti.

Suudi Arabistan, ekim ayında, İsrail'in Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere 11 Kasım 2024'te ortak bir Arap-İslam zirvesi düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 603 Filistinli şehit oldu, 102 bin 929 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02:23 Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, Gazze'nin Al-Shimaa bölgesinde 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

01:49 Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki soykırımı durdurmaya zorlayacak bir karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulması çağrısında bulundu.

00:25 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'e Gazze'ye açılan tüm sınır kapılarının insani yardım için açılması çağrısında bulundu.

00:20 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nde ikinci Nekbe ve tarihte benzeri görülmemiş bir soykırım yaşandığını belirtti.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 391 Filistinli şehit k-oldu, 102 bin 347 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 780 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 775 Filistinli hayatını kaybetti.