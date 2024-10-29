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Dünya

Soykırımcı İsrail'e mühimmat darbesi! 6,5 milyon euroluk anlaşma resmen iptal edildi

İspanya'dan Gazze ve Lübnan'da katliamlarına devam eden İsrail için önemli bir adım geldi. İspanya İçişleri Bakanlığı, Guardian LTD Israel ile yaptığı yaklaşık 6,5 milyon euroluk mühimmat alımını ilişkin anlaşmayı iptal etti.

IHA29 Ekim 2024 Salı 18:15 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'e mühimmat darbesi! 6,5 milyon euroluk anlaşma resmen iptal edildi
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İspanya İçişleri Bakanlığı, Guardia Civil kolluk kuvveti için yaklaşık 6,5 milyon euro karşılığında İsrailli Guardian LTD Israel'den alacağı 15 milyondan fazla 9 mm mermiye ilişkin anlaşmayı iptal ettiğini açıkladı. İspanya, İsrail'e silah satmama taahhüdünü alımları da kapsayacak şekilde genişletmiş oldu.

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GAZZE VURGUSU

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İspanyol hükümeti, Gazze topraklarında silahlı çatışmanın başlamasından bu yana İsrail devletine silah satmama taahhüdünü sürdürmektedir. Bu durumda söz konusu olan bir mühimmat alımı olsa da, İçişleri Bakanlığı satın alma işleminin iptali için idari prosedürü başlattı" denildi.

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İHALELERDEN DIŞLANACAKLAR

İspanya İçişleri Bakanlığı, ayrıca söz konusu İsrailli şirketlerin de bekleyen ihalelerden dışlanacağını söyledi.

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