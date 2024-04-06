Soykırımcı İsrail'e Refah uyarısı: Felaket içinde felaket olur

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 183. gününde sürüyor.

"REFAH'A YAPILACAK BİR SALDIRI FELAKET ÜZERİNE FELAKET, FELAKET İÇİNDE FELAKET OLUR"

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesini talep eden kararına ilişkin "(Gazze'de ateşkese yönelik BMGK kararları) kesinlikle bağlayıcı ve uygulanmalı." dedi.

Albanese, söz konusu BMGK kararının üzerinden 10 günü aşkın süre geçmesine karşın ateşkesle ilgili somut adım atılmamasına dair Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuştu.

BM Raportörü Albanese, Gazze'de ateşkese ilişkin gözle görülebilir herhangi bir eylem olmadığına ve mümkün olan en kısa sürede bunun gerçekleşmesi gerektiğine işaret ederek, söz konusu BMGK kararlarının kesinlikle bağlayıcı olduğunu ve bu nedenle de uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Gazze'ye yardım akışının sağlanması için tüm geçişlerin açılması da dahil olmak üzere "yapılması gereken pek çok şey" olduğunu vurgulayan Albanese "Bana öyle geliyor ki ateşkes ilan edilmediği için henüz o noktada değiliz." diye konuştu.

Albanese, işgalci bir güç olarak İsrail'in insani yardımlara erişimi sağlama sorumluluğu olduğuna ancak bu yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik kara saldırısı planına ilişkin endişelerini de dile getiren Albanese, "Refah'a yapılacak bir saldırı felaket üzerine felaket, felaket içinde felaket olur." ifadesini kullandı.

Albanese, Refah'a yönelik bir saldırının "korkulan bir başka sonucunun" da insanların Mısır'ın Sina bölgesine girmek için Refah sınırına doğru ilerlemesiyle "Filistinlilerin, topraklarından kitlesel olarak zorla göç ettirilmesinin bir başka örneğini" başlatması olacağını anlattı.

- "YAŞADIKLARI HİÇBİR ŞEY KATLANILABİLİR DEĞİL"



BM Raportörü Albanese, ateşkesin uygulansa bile gelecek hafta sona erecek ramazan için geçerli olacağını hatırlatarak, bu süre içinde de insani krizi tersine çevirmenin neredeyse imkansız olduğu uyarısında bulundu.

Albanese, Filistinlilerin karşı karşıya kaldıkları zorluklara işaret ederek, "Hala hayattalar ama bu gerçek hayat değil. Her türlü sivil içerikten yoksun bir yaşam. Yaşadıkları hiçbir şey katlanılabilir değil." ifadelerini kullandı.

Gazze'de tam bir ateşkes olması ve düşmanlıkların yeniden başlamaması gerektiğini söyleyen Albanese, ateşkesin de İsrail'in işgalinin nasıl sona ereceğine ilişkin tartışmaların da izlemesi gerektiğini vurguladı.

Albanese, Filistinlilerin türlü şiddete maruz kaldığını, bunun temel nedenleri ele alınmadığı sürece şiddetin devam edeceğini kaydetti.

Francesca Albanese, İsrail'in eylemlerinin "Filistinlileri sistematik bir şekilde yok etme niyetinin bir başka kanıtı" olarak yorumlanabileceğini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan bir rapor hazırlayan Albanese, raporda İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına inanmak için "makul gerekçeler" olduğunu belirtmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

01:39 Tunus'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, Filistin ile dayanışma gösterisi düzenledi.

01:37 İsrail'de kabine, Ürdün'ün yardım tırlarının ülke topraklarından geçerek doğrudan Gazze Şeridi'ne ulaştırılmasına izin verilmesini onayladı.

00:31 Hamas, BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'e silah satışının durdurulmasını talep eden ve İsrail'in Gazze'deki olası savaş suçlarından sorumlu tutulması çağrısında bulunan karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

00:12 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, World Central Kitchen (WCK) yardım görevlilerinin Gazze'de İsrail tarafından öldürülmesiyle ilgili "bağımsız ve ayrı" bir soruşturma planlarının olmadığını söyledi.

00:05 Katar, gönderdikleri 19 tonluk insani yardım taşıyan bir uçağın Mısır'ın Ariş Havalimanı'na ulaştığını açıkladı.

00:00 İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik kara saldırısı planına ilişkin endişelerini dile getiren BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, "Refah'a yapılacak bir saldırı felaket üzerine felaket, felaket içinde felaket olur." dedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 91 Filistinli öldürüldü, 75 bin 750 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 459 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.