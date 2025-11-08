İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2025 Cumartesi / 18 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'e Stockholm'de protesto: Filistin özgür olana kadar devam edeceğiz
Dünya

Soykırımcı İsrail'e Stockholm'de protesto: Filistin özgür olana kadar devam edeceğiz

Soykırımcı İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

AA8 Kasım 2025 Cumartesi 17:27 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'e Stockholm'de protesto: Filistin özgür olana kadar devam edeceğiz
ABONE OL

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim'de sağlanan ateşkesi zaman zaman ihlal ederek Gazze Şeridi ve Lübnan'ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırı durdurulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıyan topluluk, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı ve Lübnan'a yapılan hava saldırısını durdurmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Rana Qadri, AA muhabirine, Gazze'de İsrail'in uymadığı sözde barış anlaşmasının yürürlükte olduğunu, bunu da herkesin bildiğini söyledi.

Gerçek barış anlaşması uygulanana kadar sokaklarda gösteri yapacaklarını belirten Qadri, "Bu yüzden bugün buradayız, Filistin özgür olana ve İsrail ateşkese tam uyana kadar protesto yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Qadri, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararının da uygulanmasını isteyerek, "Biz sadece mahkemenin aldığı kararla olayın geçiştirilmesini değil, eylem istiyoruz ve Netanyahu'nun tutuklanmasını istiyoruz çünkü bütün problemlerin ana kaynağı siyonizmdir. Netanyahu da siyonizmin yüzüdür." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.