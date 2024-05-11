Soykırımcı İsrail'in 218 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 34 bin 971'e çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 218. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 34 BİN 971'E ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 971'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 218 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 28 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 69 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 971'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 641'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Eski İngiliz futbolcu ve BBC'nin spor programı sunucusu Gary Lineker, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlar konusunda sessiz kalamayacağını ve hayatı boyunca daha kötüsüne tanık olmadığını belirterek, çocukların öldürüldüğü görüntüleri izledikçe sürekli ağladığını ifade etti.

Hamas Hareketi, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nı kontrol altına alması ve beş gündür kapalı tutmasının olumsuz yansımaları olacağı konusunda uyararak, bunun kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde insani bir felaketin ve giderek kötüleşen bir açlığın habercisi olduğunu belirtti.

İsrail medyası, ordu tüm kente yayılan geniş çaplı bir operasyon yapsa dahi Hamas'ın Refah'ta kalmayı sürdüreceğini yazdı.

Sırbistan, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım gönderdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in, uluslararası tüm uyarılara rağmen başlattığı Refah kentine yönelik kara saldırısının ardından 150 bin Filistinlinin kentten göç ettiğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Hamas Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere gizli gözaltı merkezlerinde uyguladığı işkence vakalarına ilişkin uluslararası raporlarda ortaya çıkanların, "gözaltındakilere karşı işlenen vahşetin çok küçük bir kısmı" olduğunu açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 971'e, yaralananların sayısı 78 bin 641'e yükseldi.

Avustralya, Filistin ile İsrail arasındaki resmi barış süreci tamamlanmadan Filistin'i devlet olarak tanıyabileceğini bildirdi.

İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgedeki Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istedi.

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı izleyen seyirciler arasında bulunan ve İsrail'in yarışmaya katılımını protesto amaçlı "Özgür Filistin" sloganı attığı için güvenlik müdahalesiyle karşılaşan Amer Begovic, "Eurovision, politik bir yarışma değil" iddiasıyla yapılan müdahaleye tepki göstererek, "Yayıncı kuruluş olan Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve Eurovision, sadece 'kendi gündemlerine' uyduğu zaman politik değildir." dedi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor. Maghazi Kampı bölgesine düzenlenen saldırıda aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Deir al-Balah kentindeki Aksa Hastanesi'ne getirildi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Filistin kararının, uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemde yerini almış bağımsız ve egemen Filistin devletinin gerekliliğini ortaya koyduğunu belirtti.

07:02 İsrail'in Refah ve Kerm Ebu Salim sınır kapılarını kapatması nedeniyle yakıt sıkıntısının yaşandığı Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinden, uluslararası kurumlara, hastaneye yakıt yardımı yapılması çağrısında bulunuldu.

05:06 Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi önünde toplanan onlarca çocuk, yeniden okula gitmek ve barış içinde yaşamak istediklerini belirtti.

04:25 İsrail ordusunun, Gazze'nin pek çok noktasına düzenlediği saldırılarda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

01:44 ABD'de Biden yönetimi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiği yönündeki değerlendirmenin "makul" olduğu sonucuna vardığını ancak askeri yardımların durdurulmasını haklı çıkaracak belirli örnekler bulamadığını açıkladı.

00:05 Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 614 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.