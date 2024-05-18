Soykırımcı İsrail'in 225 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 35 bin 386'ya çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 225. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 225 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 35 BİN 386'YA ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 35 bin 386'ya yükseldi.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 225 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 83 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 105 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 386'ya, yaralı sayısının 79 bin 366'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin doğusunda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 35 bin 386'ya yükseldi.

ABD'nin Purdue Üniversitesinde Medya Çalışmaları Profesörü ve Purdue Küresel Çalışmalar Merkezi Direktörü Burton Lee Artz, Amerika'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin sergilediği tutumla ifade ve diğer özgürlükler konusunda konuşma hakkını kaybettiğini söyledi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), insani yardımlar için inşa edilen geçici iskeleden Gazze'ye yardımların ulaştırılmaya başlandığını duyurdu.

Gazze'de savaşan İsrail askerlerinin aileleri, Binyamin Netanyahu hükümetine savaşı durdurma çağrısında bulundu.

00:31 İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e savaş uçağıyla düzenlediği saldırıda bir Filistinlinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

00:15 Moritanya'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulu öğrencileri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze ile dayanışma amacıyla yürüyüş düzenledi. Başkent Nuakşot'taki ABD Büyükelçiliğinin önünde toplanan öğrenciler, Türkiye, Moritanya ve Filistin bayrakları taşıdı. Öğrenciler, Gazze'deki savaşın sona ermesi ve insani yardım akışının sağlanmasını talep etti.

00:09 Gazze Şeridi'ndeki hükümet, ABD'nin Gazze'de yaptığı geçici limanın bölgenin ihtiyacını karşılayamayacağı gibi İsrail'e de savaşı uzatma fırsatı vereceğini belirtti.

00:00 Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in "Refah" ve "Kerem Ebu Salim" sınır kapılarını kapatmasının Gazze Şeridi'ne yeniden kıtlığı geri getirdiği uyarısında bulundu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 303 Filistinli öldürüldü, 79 bin 261 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 280'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 628 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 504 Filistinli hayatını kaybetti.